Dragon Age The Veilguard: Auf einer Stufe mit Baldur’s Gate 3? Lobeshymnen von Larian

Passend zur Veröffentlichung der internationalen Reviews teilte Michael "Cromwelp" Douse, der Publishing Director der "Baldur's Gate 3"-Macher der Larian Studios, seine Eindrücke zu BioWares neuem Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard". So viel vorweg: Diese fallen rundum positiv aus.

In dieser Woche erreichten uns die internationalen Testwertungen zu „Dragon Age: The Veilguard“, die auf eine unterhaltsame RPG-Erfahrung schließen lassen. Auch in unserem ausführlichen Test konnte das neue Rollenspiel von BioWare überzeugen.

Michael „Cromwelp“ Douse, der Publishing Director der „Baldur’s Gate 3“-Macher der Larian Studios, meldete sich in dieser Woche ebenfalls mit Eindrücken zu „Dragon Age: The Veilguard“ zu Wort und fand dabei ausschließlich positive Worte zum neuen Titel von BioWare.

„Ich habe Dragon Age: The Veilguard in völliger Geheimhaltung gespielt (hinter meinem Rucksack im Büro vor einem riesigen Fenster in der Küche)“, führte Douse auf X aus. Laut eigenen Aussagen waren es vor allem das vielseitige Kampfsystem, die Geschichte und die gut geschriebene Charaktere des neuen „Dragon Age“-Abenteuers, die ihn überzeugt haben.

Douse zieht einen Vergleich mit Baldur’s Gate 3

„Ihr fragt euch vielleicht: ‚Passt dieses Spiel zu meiner Erfahrung mit Baldur’s Gate 3?‘. Und genau aus dieser Perspektive werde ich es angehen. Die Antwort lautet: Ja. Es ist im Vergleich zu einer schweren, neun Staffeln umfassenden Show wie eine gut gemachte, charaktergetriebene, binge-würdige Netflix-Serie“, so der Publishing Director der Larian Studios weiter.

Im weiteren Verlauf bezeichnete Douse „Dragon Age: The Veilguard“ als eine gelungene Mischung aus „Hogwarts Legacy“ und der Rollenspielreihe „Xenoblade Chronicles“.

Zudem hatte er während des Spielens das Gefühl, dass wir es bei „The Veilguard“ mit dem ersten „Dragon Age“ zu tun haben, „das wirklich weiß, was es will“.

Für Spieler, die ein „charakterorientiertes Treiben mit einem starken Kampfsystem in einem bekannten oder liebgewonnenen Universum suchen, sei es viel besser als das durchschnittliche Action-Spiel und deutlich leichter zugänglich als die riesigen, oft einschüchternden RPGs.“

„Um es kurz zu halten: Es macht Spaß“, so das abschließende Fazit von Douse.

BioWare verspricht ein umfangreiches Fantasy-RPG

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Kurz vor dem Release versprachen die Entwickler, dass wir uns auf ein umfangreiches Rollenspiel einstellen dürfen. Alleine, wenn ihr nur der Haupthandlung folgt, soll euch das neue „Dragon Age“ rund 40 Stunden beschäftigen.

Wer hingegen die zahlreichen Nebenaufgaben in Angriff nehmen und die zahlreichen Geheimnisse der Spielwelt entdecken möchte, wird laut BioWare sogar mehr als 100 Stunden beschäftigt sein.

