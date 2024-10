Death Stranding 2: Der provisorische Title Screen – Recap für Teil 1 gesichtet

Gestern postete Hideo Kojima einen neunsekündigen Clip, in dem der Title Screen von „Death Stranding 2: On the Beach“ zu sehen ist. Das cinematische Action-Adventure kommt irgendwann 2025 für PlayStation 5 auf den Markt.

Das Entwickler-Genie merkt jedoch an: Hierbei handelt es sich nur um einen „noch sehr provisorischen“ Title Screen. Demnach wird das Endergebnis wohl deutlich anders aussehen.

This screen is still very much temporary. pic.twitter.com/R2n9vKLDG0 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 30, 2024

Eine interessante Info enthält dieser provisorische Bildschirm jedoch. Und zwar lautet der vierte Menüpunkt „Recap of Death Stranding„. Somit ist bestätigt, dass sich die Käufer eine Zusammenfassung des ersten Teils aus dem Jahr 2019 anschauen können. Neueinsteiger sind also nicht gezwungen, den Vorgänger zu spielen oder sich extern zu informieren.

Wer Teil eins trotzdem lieber selber spielen will, kann sich den Director’s Cut für 49,99 Euro kaufen. Des Weiteren ist der Titel Bestandteil von PlayStation Plus Extra. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 125,99 Euro.

„Death Stranding 2: On the Beach“ kann im PlayStation Store schon mal auf die Wunschliste gesetzt werden. Selbiges gilt für „Ghost of Yotei“, das ebenfalls im nächsten Jahr erscheint.

Im zweiten Abenteuer mit Sam Porter begebt ihr euch auf eine inspirierende Mission. Gemeinsam mit verschiedenen Gefährten müsst ihr die Menschheit vor dem Aussterben bewahren. Dabei reist ihr durch eine dynamische Welt, in der sich übernatürliche Feinde und Hindernisse tummeln.

Vor kurzem meinte Kojima: Die Entwicklung sei zu 30 bis 40 Prozent abgeschlossen. Weil der Release aber nächstes Jahr erfolgen soll, wirft diese Angabe Fragen auf. Möglicherweise hat sich der japanische Entwickler hier nicht ganz klar ausgedrückt. Fans vermuten, dass Kojima sich hierbei nur auf die Synchronisierung bezogen hat.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren