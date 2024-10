Death Stranding 2: Hideo Kojima spricht über den aktuellen Entwicklungsstand

Auf der Tokyo Game Show 2024 versorgte uns Hideo Kojima mit diversen neuen Informationen zu "Death Stranding 2: On the Beach". Unter anderem ging es um die Frage, wie weit die Entwicklung des Nachfolgers fortgeschritten ist.

Nach mehr als fünf Jahren kehrte Hideo Kojima in diesem Jahr auf die Tokyo Game Show zurück. Im Rahmen einer rund 90 Minuten langen Präsentation sprach der bekannte japanische Designer dabei ausführlich über sein neues Projekt „Death Stranding 2: On the Beach“.

Zu den besprochenen Themen gehörte wenig überraschend ein möglicher Releasezeitraum zum Nachfolger. Diesbezüglich bestätigte Kojima, dass er und sein Team weiterhin eine Veröffentlichung im Jahr 2025 anpeilen. Konkreter wurde Kojima in diesem Zusammenhang zwar nicht, verlor jedoch ein paar Worte über den Fertigungsstand von „Death Stranding 2“.

Laut Kojima sind die Arbeiten am zweiten Teil zu 30 bis 40 Prozent abgeschlossen. Somit befindet sich „Death Stranding 2“ weiterhin für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 auf Kurs.

Fotomodus soll Einfluss auf die Geschichte nehmen

In der Vergangenheit zeichneten sich die Spiele von Hideo Kojima immer wieder durch Features aus, die frischen Wind in die Welt der Videospiele brachten. Ein ähnliches Vorhaben verfolgt er mit dem Fotomodus von „Death Stranding 2“.

Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Kojima darauf hin, dass es euch der Fotomodus nicht nur ermöglichen wird, eigene Bilder anzufertigen.

Gleichzeitig soll der Fotomodus Einfluss auf die Geschichte nehmen. Kojima weiter: „Es wäre besser, gute Bilder zu machen.“ Ein „normaler“ Fotomodus, in dem ihr eure Bilder bearbeiten und anschließend mit der Community teilen könnt, ist im zweiten Teil natürlich ebenfalls mit von der Partie.

Weitere Details zu den beiden Fotomodi sollen zu gegebener Zeit folgen.

Releasetermin steht intern fest

Auch wenn Sony und Kojima Productions bislang keinen Releasetermin für „Death Stranding 2“ nannten, steht dieser laut Kojima intern bereits fest. Wie der Game-Designer ergänzte, entschied sich sein Team jedoch bewusst dazu, den Termin noch nicht öffentlich zu kommunizieren.

Schließlich kann es in der Entwicklung von Spielen immer wieder zu unvorhergesehenen Stolpersteinen kommen, die den Release ein wenig verzögern.

„Wir haben 2025 gesagt, also wird es nächstes Jahr erscheinen“, führte Kojima auf der TGS 2024 aus. „Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich bin zuversichtlich. Und es wird ein noch seltsameres Spiel als das erste. Wir machen es mit dem Gefühl: Gibt es da draußen wirklich ein Spiel wie dieses?“

„Death Stranding 2“ befindet sich exklusiv für die PS5 in Entwicklung.

