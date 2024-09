Death Stranding 2: 90 Minuten – Ausführliche Präsentation im TGS 2024-Livestream

In dieser Woche findet mit der Tokyo Game Show 2024 einer der wichtigsten asiatischen Spielemessen des Jahres statt. Mit von der Partie sind Hideo Kojima und sein Team, die in einer Präsentation ausführlich über ihr neues Projekt "Death Stranding 2" sprechen.

Vor wenigen Tagen stellten Sony und PlayStation das offizielle Line-Up der Titel vor, die auf der Tokyo Game Show 2024 präsentiert werden. Darunter Hideo Kojimas „Death Stranding 2“.

In der offiziellen Enthüllung des Line-Ups hieß es, dass sich die Spieler in der 60 Minuten langen und „PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Stage“ genannten Präsentation auf neue Infos freuen dürfen. Kurz vor dem Start der Messe erreichte uns die Meldung, dass die Präsentation etwas länger als zunächst angekündigt ausfällt.

Demnach werden Hideo Kojima und sein Team nun 90 Minuten über „Death Standing 2“ sprechen und sicherlich das eine oder andere interessante Detail enthüllen. Die Präsentation, die Fans im Rahmen eines offiziellen Livestreams mitverfolgen können, startet am Sonntag, den 29. September 2024 um 3 Uhr unserer Zeit.

Wie steht es um die Entwicklung?

Das letzte umfangreiche Update zu „Death Stranding 2“ lieferte uns Hideo Kojima im Mai. In einem Interview wies Kojima im Mai darauf hin, dass sein Team die Dreharbeiten und Aufnahmen mit der Besetzung erfolgreich abschloss. Nach dem Abschluss der Arbeiten gingen die Entwickler zur „Anpassungsphase“ über.

Diese wird laut Kojima in etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Aussagen, die laut Experten darauf hindeuten könnten, dass wir im Sommer oder Herbst des kommenden Jahres mit dem Release von „Death Stranding 2“ rechnen dürfen. Angaben, die sich mit einem Geschäftsbericht von Sony aus dem Februar 2024 decken.

Hier sprach das Unternehmen davon, dass „Death Stranding 2“ nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 erscheint. Somit erfolgt der Launch frühestens am 1. April 2025.

Eine Reise, die die Welt vereinen soll

Der zweite „Death Stranding“-Titel erscheint unter dem Namen „On the Beach“ und rückt erneut den von Norman Reedus verkörperten Protagonisten Sam Porter Bridges in den Mittelpunkt. Ein Kurier, der für die „Drawbridge“ genannte zivile Organisation arbeitet.

In „Death Stranding 2“ begibt sich der Hauptcharakter auf eine ereignisreiche Reise, mit der die Welt vereint werden soll.

Dafür muss er neue Gebiete in das Netzwerk einbinden. Zu den wenigen bestätigten Features des Nachfolgers gehören Terrain-Änderungen in Echtzeit. Dieses spielerische Element stellt euch vor die Aufgabe, eure Umgebung genau im Auge zu behalten und zu analysieren. Euer Ziel: Herauszufinden, wie ihr am schnellsten an euer Ziel gelangt.

„Death Stranding 2“ erscheint 2025 exklusiv für die PS5.

