Death Stranding 2: Ein beliebter Schauspieler kehrt nicht zurück, verrät Kojima

Bei der ersten State-of-Play-Ausgabe des Jahres wurde "Death Stranding 2: On The Beach" offiziell vorgestellt. Nun kündigte Hideo Kojima an, welcher Schauspieler für das Sequel nicht zurückkehren wird.

In der letzten Woche strahlte Sony sein erstes State of Play des Jahres aus. Dabei gab es unter anderem auch neun Minuten zu dem Nachfolger des 2019 erschienenen „Death Stranding“ zu sehen.

Wie der Schöpfer der Reihe, Hideo Kojima, nach dem Stream über Twitter angab, gibt es noch mehr zu enthüllen, das bislang noch nicht zur Sprache kam. So soll es etwa noch viele weitere Charaktere geben, die auf ihre Vorstellung warten. Allerdings verriet der Entwickler auch, welcher beliebte Schauspieler aus dem ersten Teil bei „Death Stranding 2: On The Beach“ nicht mehr dabei sein wird.

Spieler wollen mehr von Cliff Unger sehen

Einige der beteiligten Schauspieler des Sequels wurden bereits bestätigt. Neben Norman Reedus, der wie im ersten Teil die Rolle des Sam Porter Bridges übernehmen wird, ist bei „Death Stranding 2: On The Beach“ auch wieder Léa Seydoux als Fragile dabei. Ebenfalls soll Troy Baker erneut als Higgs Monaghan auftreten. Als neuer Charakter wird in der Fortsetzung Elle Fanning zu sehen sein.

皆さんから、「DS2でもクリフに逢いたい!」という熱いメッセージを沢山いただいておりますが、今回の「DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH」には、マッツさんは出演されておりません🙇🏻⛱️ pic.twitter.com/V4zNkzhlza — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) February 3, 2024

Mads Mikkelsen soll laut Hideo Kojima in dem neuen Teil jedoch nicht mehr dabei sein. „Wir haben viele leidenschaftliche Nachrichten von allen erhalten, die sagen: Ich will Cliff in DS2 sehen!“, schrieb der Entwickler kürzlich auf seinem japanischen Twitter-Account. „Allerdings wird Mads dieses Mal nicht in Death Stranding 2: On The Beach auftreten.“

Der beliebte dänische Schauspieler Mads Mikkelsen war bislang unter anderem in Filmen wie „James Bond: Casino Royale“ oder „Rogue One: A Star Wars Story sowie der Serie „Hannibal“ zu sehen. 2019 arbeitete der Mime mit Hideo Kojima für „Death Stranding“ zusammen. Im letzten Jahr sprach der Schauspieler über einige seiner ikonischsten Rollen und gab an, die Story von „Death Stranding“ nicht wirklich verstanden zu haben.

