Death Stranding 2: Terrain-Änderungen in Echtzeit – SoP-Trailer lief auf PS5

Naturkatastrophen sorgen im "Death Stranding"-Nachfolger für dynamische Umgebungen. Zudem äußerte sich Kojima zur Grafik des State of Play Trailers.

Hideo Kojima hat heute ein 56-minütiges Video hochgeladen, in dem er über seine kommenden Projekte „Death Stranding 2: On the Beach“ und „Physint“ sprach.

Hier enthüllte der prominente Entwickler ein interessantes Gameplay-Detail zum zweiten „Death Stranding“-Ableger. Und zwar ist eine Echtzeit-Geländeverformung enthalten. Das heißt, die Umgebung wird sich dynamisch und in Echtzeit verändern. Die Ursachen dafür sind Naturkatastrophen wie Erdbeben, Waldbrände und Überschwemmungen.

Eine Demonstration davon zeigte Kojima Productions schon im State of Play Trailer. Hier war eine Sturzflut zu sehen, die eine Brücke zerstörte. Außerdem brachte ein Erdbeben einen Berghang zum Einstürzen.

Seid vorsichtig in Death Stranding 2

Laut dem Entwickler müsst ihr im Spiel deshalb vorsichtig sein. Er führt als Beispiel auf, dass plötzlich eine Straße abgeschnitten werden könnte.

Schon im ersten „Death Stranding“ ging es darum, die Umgebung zu analysieren und euch zu überlegen, wie ihr am besten ans Ziel gelangt. Die dynamischen Veränderungen des Terrains dürften dieses Prinzip noch spannender gestalten.

Apropos State of Play Trailer: Das neunminütige Video wurde auf der PlayStation 5 aufgenommen, wie Kojima bestätigte. Der Japaner glaubt zudem, die Grafik noch weiter verbessern zu können. Ob ihm das gelingt, bleibt abzuwarten.

Was die Reichweite angeht, durfte sich „Death Stranding 2: On the Beach“ als großer Gewinner des Sony-Events bezeichnen. Mit 1,9 Millionen Klicks hat das ungewöhnliche Action-Adventure nämlich mehr Aufmerksamkeit als jedes andere präsentierte Spiel bekommen.

„Death Stranding 2: On the Beach“ kommt im Jahr 2025 exklusiv für PS5 heraus. Wie auch der Vorgänger dürfte zu einem späteren Zeitpunkt eine PC-Version folgen.

