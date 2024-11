Assassin’s Creed: Ubisoft plant alle sechs Monate einen neuen Titel – Gerücht

In einem Podcast nannte der bekannte Insider Tom Henderson unbestätigte Details zu Ubisofts Plänen mit der "Assassin's Creed"-Reihe. Wie Henderson erfahren haben möchte, soll der Publisher in den nächsten Jahren alle sechs Monate ein neues Projekt planen.

Anfang Oktober erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass Ubisoft mit der „Assassin’s Creed“-Reihe ambitionierte Pläne verfolgt.

So soll aus internen Dokumenten, die Insider Gaming zugespielt wurden, hervorgegangen sein, dass Ubisoft in einem Fünf-Jahres-Zeitraum nicht weniger als zehn neue „Assassin’s Creed“-Spiele plant. Die nicht näher konkretisierten Projekte sollen weitestgehend in den neuen Hub „Assassin’s Creed Infinity“ integriert werden.

Während Ubisoft die Gerüchte um die Zukunft von „Assassin’s Creed“ bislang nicht kommentierte, legte der gut vernetzte Insider Tom Henderson in dieser Woche noch einmal nach.

Assassin’s Creed-Titel im 6-Monats-Rhythmus?

In der aktuellen Ausgabe des „Xbox Two + One“-Podcasts sprach Henderson über die Titel-Roadmap von Ubisoft. Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, verfügt Ubisoft für die nächsten Jahre über ein starkes Line-Up.

Dieses soll diverse neue Ableger zu bekannten Serien wie „Ghost Recon“, „Rayman“ oder „Far Cry“ umfassen.

Ein besonderer Fokus wird laut dem Insider auf der „Assassin’s Creed“-Reihe liegen. Hierzu führte Henderson aus: „Sie haben Assassin’s Creed Shadows, nächstes Jahr auch Assassin’s Creed Invictus, Assassin’s Creed Hexe, ein Remake von Assassin’s Creed: Black Flag. Sie planen, in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, etwa alle sechs Monate ein neues Assassin’s Creed.“

Offen ließ Henderson, ob er sich bei dem 6-Monats-Rhythmus auf den Entwicklungsstart neuer Projekte oder ihren Release bezieht.

Leitender Produzent deutete längere Entwicklungszyklen an

Den Angaben von Henderson stehen die Aussagen von Karl Onnée gegenüber. In einem im August veröffentlichten Interview deutete der leitende Produzent von „Assassin’s Creed: Shadows“ nämlich an, dass Ubisoft bei der Entwicklung kommender Ableger auf längere Entwicklungszyklen setzen könnte.

Mit diesen möchte der Pulbisher die Teams in die Lage versetzen, hochwertige und vor allem fehlerfreie Spielerfahrungen abzuliefern.

Zu den Angaben von Henderson äußerte sich Ubisoft zwar nicht, sprach in einem Investoren-Meeting zu den aktuellen Geschäftszahlen jedoch über die Verschiebung von „Assassin’s Creed: Shadows“. Wie das Unternehmen einräumte, sorgt der verlängerte Entwicklungszyklus für zusätzliche Kosten in Höhe von 21,7 Millionen US-Dollar.

Nach der Verschiebung erscheint „Assassin’s Creed: Shadows“ am 14. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

