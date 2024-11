Microsoft: Möchte weiterhin in neue Spielestudios und exklusive Inhalte investieren

In einem Aktionärsbrief von Microsoft im Rahmen des Jahresberichts für 2024 ist auch die Xbox-Strategie ein Thema. Einmal mehr macht das Unternehmen deutlich, dass nicht zuletzt Plattformen jenseits der eigenen Xbox-Konsolen die Umsätze beflügeln sollen.

Schon zuvor erklärte Satya Nadella, CEO von Microsoft, dass man weiterhin bestrebt sei, „großartige Spiele mehr Menschen auf mehr Geräten zugänglich zu machen“. Es ist eine Strategie, die bereits erfolgreich zum Einsatz kam, indem Games wie „Pentiment“, „Grounded“, „Hi-Fi Rush“ und „Sea of Thieves“ auf Plattformen wie PS5 und Nintendo Switch veröffentlicht wurden.

Exklusive Inhalte sind ebenfalls ein Thema

Doch auch Exklusiv-Content ist geplant. Im vollständigen Unternehmensbericht spricht Microsoft von exklusiven Inhalten und weiteren Strategien, die zum Wachstum der Gaming-Sparte beitragen sollen.

“Das Wachstum unseres Gaming-Geschäftes wird bestimmt von der gesamten aktiven Nutzerbasis durch Xbox-fähige Inhalte, der Verfügbarkeit von Spielen, der Bereitstellung exklusiver Spielinhalte, die von den Spielern nachgefragt werden, der Rechenleistung und Zuverlässigkeit der Geräte, die für den Zugriff auf unsere Inhalte und Dienste verwendet werden, und der Fähigkeit, neue Erfahrungen zu schaffen“, heißt es im Wortlaut.

Was genau mit “exklusiven Spielinhalten” gemeint ist, ist nicht zweifelsfrei klar. Allerdings sind die Kernmarken von Xbox weiterhin nicht auf einst konkurrierenden Konsolen zu finden, via Cloud-Gaming hingegen auf vielen anderen Geräten.

Expansion in neue Ökosysteme

Im weiteren Verlauf des Berichtes ist von einer Diversifizierung über “Abonnements, Werbung und digitalen Stores” die Rede, aber auch von einer Expansion in neue Ökosysteme.

“Wir haben neue Geräte von Drittherstellern sowie wichtige PC- und mobile Endgeräte gesehen, die uns helfen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, so zu spielen, wie es für sie am bequemsten ist. Wir konzentrieren uns darauf, die Plattform weiter auszubauen und in neue Ökosysteme zu expandieren, um so viele Spieler wie möglich anzusprechen“, schreibt Microsoft.

Ebenso möchte das Unternehmen “weiterhin in neue Spielestudios und Inhalte investieren”, um das “geistige Eigentum” zu erweitern. Neue Xbox-Hardware wurde im aktuellen Jahresbericht nicht explizit angesprochen. Xbox-Inhalte und -Dienste stehen im Fokus.

Ähnlich äußerte sich auch der Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer auf der Gamescom 2024, als er betonte: „Unser Endergebnis müssen bessere Spiele sein, die mehr Leute spielen können. Wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, konzentrieren wir uns meiner Meinung nach auf die falschen Dinge.“

Die Multiplattform-Ausrichtung ist demnach weiterhin ein wichtiges Ziel. Gleichzeitig möchte das Unternehmen offenbar nicht den Kern der Xbox-Marke aus den Augen verlieren. Denn trotz sinkender Konsolenverkäufe hält das Unternehmen an einer neuen Konsolengeneration fest, in der es um Kraft und Leistung gehe.

Sony ist hingegen eine halbe Generation weiter: In der kommenden Woche erscheint die PS5 Pro, bei der es ebenfalls vieles um Kraft und Leistung dreht. Eine Next-Gen-Konsole sollten Spieler aber nicht erwarten, wie Sony noch einmal betonte.

