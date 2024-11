Crunchyroll & PlayStation: 60-Tage-Premium-Angebot nach technischem Problem verlängert, aber beeilt euch

PlayStation-Nutzer erhalten eine verlängerte Chance auf das 60-tägige Crunchyroll-Premium-Angebot. Aufgrund technischer Probleme kann der Testzeitraum letztmalig am Wochenende in Anspruch genommen werden.

PlayStation-Spieler, die sich für Anime interessieren, haben seit Mitte Oktober die Möglichkeit, Crunchyroll Premium für 60 Tage kostenlos zu testen. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die den Anime-Streamingdienst ohne Werbung und mit Zugriff auf eine breite Palette von synchronisierten und untertitelten Inhalten ausprobieren möchten. Nach technischen Problemen wurde die Frist verlängert.

PlayStation und Crunchyroll hatten das Testangebot ursprünglich am 11. Oktober 2024 gestartet. Es sollte bis zum 24. Oktober gültig sein. Doch aufgrund eines technischen Fehlers konnten viele Nutzer das Angebot nicht einlösen. In einer E-Mail und über eine Konsolenbenachrichtigung informierte PlayStation die betroffenen Nutzer und kündigte an, dass das Problem gelöst sei und der Zugang verlängert wurde, berichtet PSU.

Crunchyroll-Premium-Angebot endet in Kürze

Crunchyroll und PlayStation reagierten auf den technischen Fehler mit einer Verlängerung des Testangebots bis zum 3. November 2024, 11:59 PM PT. Nutzer, die das 60-tägige Mega Fan-Probeabo aktivieren möchten, müssen sich nun über den aktualisierten Link registrieren und ein Konto mit gültigem Zahlungsformular anlegen.

Die Verlängerung gibt den betroffenen Nutzern die Möglichkeit, die umfangreiche Anime-Bibliothek von Crunchyroll auszuprobieren. Zu den Inhalten gehören Serien und Filme direkt aus Japan, die sowohl mit Untertiteln als auch in synchronisierter Fassung verfügbar sind.

Das Testabo bietet unbegrenzten Zugang zu Crunchyroll Mega Fan und ist eine Kooperation zwischen dem Streaminganbieter und PlayStation. Neben den Vorteilen eines werbefreien Streamings bietet das Angebot auch exklusive Funktionen, die für Crunchyroll-Premiumkunden reserviert sind.

Wie üblich gilt es zu berücksichtigen: Nach Ablauf der Testphase wird das Crunchyroll-Abonnement automatisch zu einem Preis von 9,99 Euro pro Monat verlängert, sofern es nicht gekündigt wird.

Für die Aktivierung und Nutzung gelten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie des Streamingdienstes.

Mehr rund um Crunchyroll:

Crunchyroll ist ein US-amerikanischer Streaming-Dienst, der sich auf Anime, Manga und asiatische Real-Serien spezialisiert hat. Seit 2013 ist die Plattform auch in Deutschland verfügbar und bietet dort eine umfangreiche Auswahl an Anime-Serien und -Filmen mit deutschen Untertiteln oder Synchronisation an. Seit 2020 ist der Dienst auf der PS5 verfügbar. 2021 wurde die Übernahme durch Sony abgeschlossen.

Weitere Meldungen zu crunchyroll.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren