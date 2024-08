Crunchyroll: Anime-Streamingdienst feiert neuen Meilenstein – Abonnements steigen deutlich

Crunchyroll konnte in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs an Abonnements erzielen. Wie der Anime-Streamingdienst in dieser Woche bekannt gab, kamen allein in wenigen Monaten mehr als zwei Millionen zahlende Kunden hinzu.

Demnach kommt Crunchyroll mittlerweile auf mehr als 15 Millionen Abonnenten, was bemerkenswert ist. Denn im Januar lag diese Zahl noch bei 13 Millionen.

2020 waren es noch drei Millionen

Welches Momentum Crunchyroll derzeit hat, verdeutlicht ein weiterer Blick in die Vergangenheit. Im Jahr 2017 verkündete der Streamingdienst, dass man eine Million zahlende Abonnenten erreicht hat. Bis November 2018 stieg diese Zahl auf über zwei Millionen an.

Im Juli 2020 gab Crunchyroll bekannt, dass die Marke von drei Millionen Abonnenten überschritten wurde. Im August 2021 waren es fünf Millionen zahlende Fans. Mit diesem Tempo dürfte die nächste Millionenmarke noch in diesem Jahr fallen.

„Es ist der Beweis, dass die reichhaltigen Geschichten, Charaktere und Erfahrungen, die unsere Partner schaffen, in Rekordzahlen weltweit bei den Fans ankommen“, kommentiert Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll, die neusten Ergebnisse.

Laut seiner Ansicht gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um ein Anime-Fan zu sein, da die Zahl der Menschen, die sich für Anime begeistern, “weiterhin explodiert und das Angebot an Inhalten sich weiter vergrößert”.

Mehr als 50.000 Episoden verfügbar

Crunchyroll ist eine Video-on-Demand-Plattform, die sich auf das Streaming von Animes und asiatischen Real-Serien sowie -Filmen spezialisiert hat. Die Plattform bietet eine breite Auswahl an lizenzierten Inhalten und ist bei Anime-Enthusiasten offenbar beliebt. Der Anbieter verweist auf über 50.000 Episoden und mehr als 25.000 Stunden an Anime-Serien, Musik und Filmen.

Als Beispiele können “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “JUJUTSU KAISEN”, “One Piece”, “Chainsaw Man” und “Solo Leveling” genannt werden. Außerdem hat Crunchyroll mit Sony Music Entertainment Japan zusammengearbeitet, um animebezogene Musik in den Dienst zu bringen, darunter 3.300 Musikvideos und Konzerte.

Ab 6,99 Euro geht es los

Die kostenpflichtigen Mitgliedschaften werden in drei Modellen angeboten. Nachfolgend eine Übersicht.

Fan

6,99 €/Monat

Zugriff auf den gesamten verfügbaren Katalog von Crunchyroll ohne Werbung.

Neue Episoden bereits kurz nach Premiere in Japan.

Streaming auf einem Gerät.

Mega-Fan (monatlich)

9,99 €/Monat

Alle Inhalte von Fan.

Streaming auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig möglich.

Offline-Viewing.

Crunchyroll-Game-Vault mit einer Auswahl an Spielen.

Mega-Fan (jährlich)

99,99 €/Jahr

Alle Features der Monatsmitgliedschaft von Mega-Fan

16 % Nachlass gegenüber dem Monatstarif (Abbuchung ein Mal pro Jahr).

Interessenten, die zunächst in das Angebot hineinschnuppern möchten, profitieren von einer siebentägigen Probemitgliedschaft.

Crunchyroll ist ein Dienst der Crunchyroll LLC., die wiederum als unabhängiges Joint Venture zwischen Aniplex und Sony Pictures Entertainment agiert. 1,175 Milliarden US-Dollar ließ sich Sony die Anime-Plattform im Jahr 2021 kosten.

