PS Plus Essential: Schnell zugreifen – Sichert euch die Oktober-Titel, ehe sie verschwinden

In wenigen Tagen stellt Sony die PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat November 2024 bereit. Da die Oktober-Titel parallel dazu aus dem Angebot entfernt werden, solltet ihr euch diese – sofern noch nicht geschehen – umgehend sichern.

In dieser Woche stellte Sony die neuen „Gratis“-Titel vor, auf die sich alle Abonnenten von PlayStation Plus im November 2024 freuen dürfen.

Welche Neuzugänge im nächsten Monat den Weg in die Bibliothek von PS Plus Essential finden, verraten wir euch hier. An dieser Stelle darf die übliche Erinnerung natürlich nicht fehlen. So werden am kommenden Dienstag, den 5. November 2024 gegen 11 Uhr nicht nur die November-Titel freigeschaltet.

Parallel dazu entfernt Sony die PS Plus Essential-Titel des laufenden Monats. Solltet ihr euch diese bislang nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen und die besagten Spiele herunterladen. Einmal gesichert, könnt ihr sie mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft dauerhaft spielen.

PlayStation Plus Essential im Oktober 2024

Dead Space (PS5)

Veröffentlicht im Januar 2023

Metascore: 89

User-Score: 8.5

Score im PS Store: 4.8

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

WWE 2K24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 81

User-Score: 6.8

Score im PS Store: 4.35

Preis im PlayStation Store: 74,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Doki Doki Literature Club Plus! | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2021

Metascore: 85

User-Score: 8.0

Score im PS Store: 4.83

Preis im PlayStation Store: 12,49 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der Freischaltung der Essential-Neuzugänge geht es mit der offiziellen Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Titel für den November 2024 weiter. Diese erfolgt am Mittwoch, den 13. November 2024 um 17:30 Uhr unserer Zeit.

Genau wie bei den Essential-Titeln erfolgt die Freischaltung der Spiele für PS Plus Extra und PS Plus Premium am Dienstag nach der Ankündigung.

Im aktuellen Fall wäre dies der 19. November 2024. Wie Sony in diesem Monat bekannt gab, werden am gleichen Tag diverse Titel aus den Extra- und Premium-Bibliotheken entfernt. Darunter mehrere Ableger der beliebten „Kingdom Hearts“-Reihe. Auch „Red Dead Redemption 2“ muss im nächsten Monaten weichen.

Möchtet ihr die Titel vorher noch beenden, solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Die offizielle Liste nennt euch alle Extra- und Premium-Spiele, die die PS Plus-Bibliothek am 19. November 2024 verlassen.

