Über 80 Prozent sparen: Deluxe Edition dieses Horror-Hits zum Sparpreis abstauben

In diesen Tagen lockt der PlayStation Store erneut mit zahlreichen Angeboten. Horror-Fans dürfen sich über die Möglichkeit freuen, sich die Deluxe Edition zu "The Quarry" für kleines Geld zu sichern.

In dieser Woche startete Sony im PlayStation Store einen weiteren umfangreichen Sale. In den Fokus rücken dieses Mal vor allem Indie-Titel beziehungsweise kleinere Produktionen.

Passend zur dunklen Jahreszeit dürfen sich auch Horror-Fans über Sonderangebote freuen. Darunter die Deluxe Edition zum 2022 veröffentlichten „The Quarry“. Der Horror-Titel entstand bei den „Until Dawn“-Machern von Supermassive Games und ist in Form der Deluxe Edition für die PS4 und die PS5 aktuell zum Preis von 12,74 Euro erhältlich.

Gegenüber dem Normalpreis von 84,99 Euro entspricht einer Ersparnis von satten 85 Prozent. Das Angebot könnt ihr bis zum 7. November 2024 um 0:59 Uhr in Anspruch nehmen.

Ein Slasher im Stil der 80er Jahre

In „The Quarry“ finden wir uns in einem Sommercamp wieder und erleben den letzten Tag idyllischer Ferien. Kurz vor dem Ende der Ferien soll sich der Aufenthalt in dem Sommercamp für die Teenager und Betreuer jedoch zu einem tödlichen Alptraum entwickeln.

Plötzlich machen nämlich blutbeschmierte Einheimische Jagd auf sie. Und es droht eine noch viel schlimmere Gefahr.

Nach und nach übernehmen wir in „The Quarry“ die Kontrolle über neun unterschiedliche Betreuer und versuchen, so viele Teenager und Kollegen wie möglich zu retten. Wie in früheren Horror-Titeln von Supermassive Games auch, nehmt ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschehnisse und bekommt eines von mehreren Enden zu Gesicht.

Zu den Besonderheiten gehört die Möglichkeit, „The Quarry“ mit bis zu acht Spielern kooperativ zu bestreiten und gemeinsam bedeutsame Entscheidungen zu treffen.

Diese Inhalte bietet die Deluxe Edition

Neben dem Hauptspiel für die PS4 oder die PS5 umfasst die Deluxe Edition zu „The Quarry“ zwei Download-Pakete, die auch einzeln erhältlich sind. Mit dem Horror-Grafikfilter-Paket halten drei optionale Filter Einzug.

Dabei könnt ihr zwischen dem körnigem 8mm-Filmstil (Indie-Horror), einem Retro-VHS-Look (80er-Horror) oder dem klassischen Schwarzweiß-Filter (klassischer Horror) wählen.

Das Deluxe-Bonusinhalts-Paket wiederum erweitert „The Quarry“ durch die folgenden Inhalte:

Charakter-Outfits im 80er-Look

Sofortiger Zugriff auf das Todes-Rücklauf-System

Fen Blutbad-Filmmodus

Das Horror-Grafikfilter-Paket

„The Quarry“ erschien im Juni 2022 und wurde von der Community positiv aufgenommen. Im PlayStation Store liegt der Userscore bei 4.24 von fünf möglichen Sternen.

