The House of the Dead: Resident Evil-Macher inszeniert Segas Zombie-Film

The House of the Dead:

Mit "The House of the Dead" findet schon bald eine weitere Horrorspiel-Reihe ihren Weg auf die große Leinwand. Der Regisseur kennt sich bestens mit solchen Adaptionen aus.

Seit einiger Zeit kursierten Gerüchte und Spekulationen rund um eine Filmadaption der ikonischen Horrorspiel-Reihe „The House of the Dead„ aus dem Hause Sega. Nun haben die Fans endlich Gewissheit: Das düstere Untotenspektakel kommt schon bald ins Kino. Der Regisseur steht mittlerweile fest und ist alles andere als ein Unbekannter.

Der Resident Evil-Macher schlägt wieder zu

Aus einem exklusiven Bericht des Magazins Deadline geht hervor, dass niemand Geringeres als Paul W.S. Anderson als Regisseur für die Filmumsetzung von „The House of the Dead“ fungieren wird. Dieser Name dürfte nicht nur den Kino-Fans ein Begriff sein, sondern auch in der Gaming-Branche weitläufig bekannt sein. Immerhin hat Anderson bereits bei vielen Adaptionen von bekannten Spielemarken für die große Leinwand hinter den Kameras gestanden. Unter anderem war er für die Filme von „Resident Evil“ und „Monster Hunter“ verantwortlich. Auch die 1995er-Version von „Mortal Kombat“ ging auf seine Kappe. Jetzt arbeitet er an einer Verfilmung von „The House of the Dead“, für die er Feuer und Flamme zu sein scheint. Das lassen zumindest seine Aussagen im Interview mit Deadline vermuten.

„Ich spielte damals sehr viel The House of the Dead. Es ist ein Spiel, das ich immer geliebt habe. Dieses Franchise ist gewachsen, mittlerweile überspannt es mehrere Generationen. Ich war einer der ursprünglichen Spieler, doch nun habe ich Kinder im Teenager-Alter, die ebenfalls spielen. Das ist besonders reizvoll für mich: Es ist eine generationenübergreifende Marke. Der Film wird auf The House of the Dead 3 basieren“, heißt es.

Wann kommt The House of the Dead ins Kino?

Bis die Verfilmung von „The House of the Dead“ auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, müssen sich die Fans jedoch einige Zeit in Geduld üben. Wie aus den aktuellen Berichten hervorgeht, steht der finale Pitch für das Projekt noch aus. Sollte jedoch alles nach Plan verlaufen und der Film tatsächlich grünes Licht erhalten, sollen die Dreharbeiten gegen Mitte oder spätestens Ende 2025 beginnen. Zusammen mit der meist sehr arbeits- und zeitaufwändigen Phase der Nachbearbeitung samt aller Spezialeffekte dürfte mit einer Kinopremiere vor dem Jahr 2026 daher nicht zu rechnen sein – eher sogar noch deutlich später.

Details zur Story des Films von „The House of the Dead“ sind bisher ebenso wenig bekannt wie die geplante Besetzung. Fest steht hingegen, dass Paul W.S. Anderson nicht nur die Regie übernehmen wird, sondern auch das Drehbuch schreibt. Als Produzenten stehen ihm unter anderem Jeremy Bolt („Event Horizon“) und Toru Nakahara von Sega.

