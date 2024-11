Game of Thrones: Auf nach Westeros – Neues Projekt zum Fantasy-Meisterwerk in Arbeit

Nach dem umstrittenen Finale im Jahre 2019 sollte mit „Game of Thrones“ eigentlich Schluss sein. Doch sehr zur Freude der zahlreichen Fans geht es munter weiter. Erst vor kurzem flimmerte die Staffel 2 des Spin-offs „House of the Dragon“ über die Bildschirme – eine dritte Staffel ist bereits in Vorbereitung. Das ist übrigens noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, mittlerweile ist sogar ein Kinofilm in Planung.

Wann kommt der Kinofilm von Game of Thrones?

Es ist wahrlich kein Geheimnis mehr, dass sich gleich mehrere neue Serien aus dem Universum von „Game of Thrones“ in der Produktion oder zumindest in der Konzeptphase befinden. Dass es das Fantasy-Epos jedoch in absehbarer Zukunft auch auf die große Leinwand schaffen wird, ist hingegen eine überraschende Neuigkeit.

Wie das für gewöhnlich gut informierte Magazin Deadline berichtet, hat Warner Bros. mit den Arbeiten an einem Kinofilm von „Game of Thrones“ begonnen. Die Entscheidungsträger wollen das populäre Franchise auf weiteren Plattformen veröffentlichen und somit ein wohl noch breiteres Zielpublikum erreichen.

Da sich das Projekt jedoch noch in einer sehr frühen Phase befindet, gibt es bisher keine weiteren Details. Ein Regisseur ist bisher ebenso wenig gefunden wie die Besetzung des noch namenlosen Films. Auch zur grundlegenden Story des Films fehlen bisher jegliche Informationen. Daher dürfte es eine ganze Weile dauern, bevor das Kino-Abenteuer in Westeros auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Vor dem Jahr 2027 sollten die Fans lieber nicht damit rechnen – eher sogar etwas später.

Wie geht es mit Game of Thrones weiter?

Allzu lange müssen sich die Anhänger von „Game of Thrones“ jedoch nicht gedulden, bevor sie neue Geschichten aus Westeros erleben dürfen. Erst vor kurzem wurden die Dreharbeiten für das Spin-off „A Knight of the Seven Kingdoms“ abgeschlossen. Ein konkreter Starttermin steht bisher nicht fest, doch die Premiere ist aktuellen Berichten zufolge für die erste Jahreshälfte 2025 geplant.

Außerdem wird es mindestens zwei weitere Staffeln der ebenfalls sehr erfolgreichen Serie „House of the Dragon“ geben. In den vergangenen Monaten sind übrigens auch vermehrt Berichte über weitere Spin-offs von „Game of Thrones“ aufgetaucht: Neben einer Verfilmung der Geschichte von Aegon I. Targaryen ist auch eine Animationsserie rund um Corlys Verlarion angedacht. Allerdings haben Warner Bros. und HBO diese Projekte bisher nicht offiziell bestätigt.

