Test Drive Unlimited Solar Crown: Verbesserte PS5-Grafik und Entschädigung – Update veröffentlicht

Mit einem weiteren großen Update setzt das Entwicklerteam von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ die Bemühungen fort, das Spielerlebnis nach einem missglückten Launch zu verbessern und auf das Feedback der Community einzugehen.

Der am heutigen Dienstag veröffentlichte Patch umfasst eine Reihe von Optimierungen und Updates, die sich unter anderem auf die Grafik und Leistung des Spiels konzentrieren.

Mit dem neuen Patch von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ kommen grafische Verbesserungen für die PS5-Version in das Spiel: Der Leistungsmodus wurde laut Hersteller optimiert, um eine gleichmäßigere Bildrate zu erreichen, während die Auflösung im Qualitätsmodus von 1.080p auf 1.440p stieg.

Insgesamt wurde an der Grafik überarbeitet:

Verbesserte globale Beleuchtungsleistung

Verbesserte Octree-Tracing-Leistung

Verbesserte Schattenqualität durch Scheinwerfer

Verbessertes SSR-Upscaling

PC: Nutzt standardmäßig DLAA statt FSR TAA, wenn verfügbar

PS5: Verbesserte Auflösung im Qualitätsmodus von 1080p auf 1440p

Ebenso ein Teil des Updates:

Optimierungen auf allen Plattformen

Mehr als 40 Fehlerbehebungen.

Verbesserte Spielstabilität, Optimierung und Bildrate.

Verbesserte Peripheriekompatibilität, speziell für Lenkräder.

Serverstabilität und Netzwerk-Updates zur Verbesserung der Lobby-Performance.

Den kompletten Changelog mit allen Details finden Spieler von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ auf Steam.

KI und Ranglisten: Wie geht es weiter?

Nacon und KT Racing unternehmen Schritte zur Optimierung des KI-Verhaltens, insbesondere der „Experten“-KI, die zugänglicher und ausgewogener gestaltet werden soll. Dieses Update wird spätestens zum Start von Season 2 eingespielt, lautet das Versprechen.

Das Entwicklerteam plant darüber hinaus tiefgreifende KI-Verbesserungen, die das Verhalten in verschiedenen Rennbedingungen stabilisieren sollen.

Um das Ranglistenerlebnis von “Test Drive Unlimited Solar Crown” zu verbessern, arbeitet das Team außerdem an einer langfristigen Lösung für das Matchmaking-System, insbesondere für weniger bevölkerte Regionen. Temporäre Anpassungen sind in Arbeit, um die Herausforderungen zunächst zu mindern.

Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, mehr Balancing in die Fahrzeuge zu bringen. Hier sollen Upgrades bei einigen Fahrzeugen angepasst werden, um ein realistischeres und ausgewogeneres Fahrerlebnis zu ermöglichen. Bei einigen Fahrzeugen wird die Leistung reduziert, während andere in Zukunft verbessert werden.

Exklusive Belohnung für Gold-Edition-Spieler

Käufer der Gold-Edition von „Test Drive Unlimited Solar Crown“, die vor dem 12. Oktober 2024 aktiv waren, erhalten als Entschädigung für die Launch-Probleme die „Adventurer“-Offroad-Edition des Porsche 911 Carrera Coupé von 1986.

Das Bonus-Fahrzeug wird in den ersten Wochen der zweiten Saison automatisch in die Garage der berechtigten Spieler übertragen und ist ab Level 15 in der Cross Country-Kategorie verfügbar. Zusätzlich erhalten sie ein Paket mit exklusiven „Pioneers of the Solar Crown“-Aufklebern.

Die erste Saison von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ läuft noch bis Dezember 2024 und bietet den Spielern Belohnungen und wöchentliche Live-Events. Das Team bedankt sich abschließend für die Geduld und Unterstützung und betont, dass das Feedback der Spieler von entscheidender Bedeutung sei, um ein besseres Spielerlebnis zu schaffen.

