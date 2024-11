PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Auch an diesem Wochenende ist mal wieder einiges los. Wir zeigen euch, was ihr nicht verpassen solltet.

In dieser Woche haben wohl besonders Fans der im September angekündigten PlayStation 5 Pro etwas zu lachen. Sony hat die leistungsstärkere Konsole am 7. November auf den Markt gebracht und dabei gleich auch noch die verhassten Scalper ins Aus befördert. Denn im Vergleich zu der ursprünglichen PS5 ist die Pro-Version problemlos im Handel erhältlich.

Zum Release der Konsole bekommen einige Spiele ein Upgrade verpasst, mit dem die Titel die neue Hardware optimal ausnutzen können. Zuletzt haben fünf weitere Games einen Pro-Patch erhalten, darunter das Remake von „Silent Hill 2“.

Wie in jeder Woche ist auch vor wenigen Tagen wieder ein neuer Sale im PlayStation Store gestartet. Dieses Mal warten ausgewählte Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 mit Rabatten von bis zu 95 Prozent.

Zu den reduzierten Spielen gehören unter anderem die „Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition“, „Persona 3 Reload“ oder auch „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“. Und wer nach der in der letzten Woche abgehaltenen Beta von „Monster Hunter Wilds“ nicht genug von der Monster-Jagd bekommen kann, kann sich bei dem Sale „Monster Hunter Rise“ mit einem Rabatt von 75 Prozent sichern.

Auf Steam findet an diesem Wochenende unterdessen „AdventureX“ statt, eine Messe für erzählende Spiele. Dabei werden bereits verfügbare oder noch erscheinende narrative Titel vorgestellt. Einige Spiele lassen sich dabei auch zu einem vergünstigten Preis erwerben, wie etwa „Astrologaster“, „Return to Monkey Island“ oder „The Cosmic Wheel Sisterhood“.

Spieler auf der Xbox können sich seit dieser Woche als Porter versuchen. Das ursprünglich 2019 erschienene „Death Stranding“ ist seit Donnerstag auch für Microsofts Xbox Series X|S sowie über Amazon Luna erhältlich. Bislang war der Titel bei den Konsolen exklusiv auf PlayStation spielbar.

Was habt ihr an diesem Wochenende so vor und welche Spiele stehen bei euch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

