PS5 Pro: Silent Hill 2 und vier weitere Spiele erhalten ein Enhanced-Upgrade

Kurz vor dem Launch der PS5 Pro am morgigen Donnerstag tauchten im PlayStation Store weitere Titel auf, die mit dem PS5 Pro Enhanced-Label versehen wurden. Darunter das kürzlich veröffentlichte Remake zu "Silent Hill 2".

Passend zur nahenden Markteinführung der PS5 Pro versorgte uns Sony mit einer aktualisierten Liste, in der über 50 Titel zu finden sind, die pünktlich zum Launch der neuen Konsole mit einem PS5 Pro Enhanced-Upgrade versehen wurden.

Wie ein Blick in den PlayStation Store verrät, wird es bei den von Sony aufgelisteten Spielen nicht bleiben. Stattdessen wurden kürzlich fünf weitere Titel mit dem PS5 Pro Enhanced-Label versehen. Darunter der in dieser Woche veröffentlichte Horror-Titel „Slitterhead“, der trotz des interessanten Konzepts lediglich durchwachsene Wertungen einfuhr.

Welche Titel zudem für die PS5 Pro optimiert wurden, verrät euch die folgende Übersicht.

PS5 Pro: Das sind die neue bestätigten Titel

Fears to Fathom: Ironbark Lookout

Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split

Slitterhead

UFC 5

Silent Hill 2 Remake

Während das Studio hinter „Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split“ bestätigte, dass der Horror-Shooter auf der PS5 Pro verbesserte Raytracing-Effekte und eine 60FPS-Unterstützung spendiert bekommt, lassen Ankündigungen zu den anderen PS5 Pro-Upgrades noch auf sich warten.

Eine stabilere Performance für das Silent Hill 2 Remake?

Insbesondere die Spieler des im Oktober veröffentlichten Remakes zu „Silent Hill 2“ hoffen jedoch darauf, dass die PS5 Pro-Unterstützung für eine bessere Performance sorgt. Auf der PS5 und der PS5 Slim wird die Horror-Neuauflage entweder in dynamischen 1440p und 30FPS oder in einer dynamischen 1080p-Auflösung bei angepeilten 60 Bildern die Sekunde dargestellt.

Zum Launch kämpfte das Remake zu „Silent Hill 2“ mit diversen technischen Problemen, die Bloober Team mit einem Patch in Angriff nehmen wollte.

Auch wenn das besagte Update durchaus Verbesserungen mit sich brachte, ist die Community mit der Performance des „Silent Hill 2 Remakes“ auf der Konsole weiterhin nicht ganz zufrieden. Hier hoffen die Spieler auf die zusätzliche Leistung der PS5 Pro, die für höhere Auflösungen und stabilere Bildraten sorgen soll.

Diverse grafische Verbesserungen könnte die Rückkehr von „Silent Hill 2“ auf der PS5 Pro ebenfalls bieten. Für Klarheit dürften technische Analysen und Eindrücke der Spieler sorgen, die in der Regel nicht lange auf sich warten lassen. In wenigen Tagen sind wir also schlauer.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren