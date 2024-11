Warhammer 40,000 Darktide: PS5-Release samt Pro-Support bestätigt – Termin und Trailer

Nach dem Debüt auf PC und Xbox Series X/S bereichert „Warhammer 40,000: Darktide“ bald das Portfolio der PS5. Entwickelt vom schwedischen Studio Fatsharks setzt das Spiel den Fokus erneut auf Koop-Action für bis zu vier Spieler – diesmal jedoch mit einem Schwerpunkt auf Schusswechsel statt Nahkampf.

Das Spielprinzip entführt die Spieler in das düstere „Warhammer 40K“-Universum, in dem sich die Gefährten durch die finsteren Tiefen des Hive kämpfen müssen. Hier haben korrupte Mächte Einzug gehalten, die die Stadt Tertium in ein Chaos aus Verderbnis und Gewalt stürzen wollen.

Spieler übernehmen die Rolle von Ausgestoßenen und versuchen, die drohende Übernahme durch finstere Kreaturen und allerlei Kräfte zu verhindern. Die düstere Atmosphäre wird dabei durch eine dröhnende Soundkulisse gestärkt.

Vorbesteller-Bonus und Details zur Veröffentlichung

„Warhammer 40,000: Darktide“ erscheint offiziell am 3. Dezember 2024 für die PS5 und kann im PlayStation-Store für 39,99 Euro vorbestellt werden.

Wer etwas mehr möchte, greift zur Imperial-Edition, die mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. PS-Plus-Mitglieder erhalten bis zum 3. Dezember 2024 einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent und zahlen am Ende nur 50,99 Euro.

Zu den Inhalten der Imperial-Edition gehören neben dem Basisspiel das Loyalist-Pack, der Porträtrahmen „Mortis-Veteranen , ein Caducades-Rucksack und 2.500 Aquilas (Premiumwährung).

Darüber hinaus genießen Vorbesteller einen besonderen Vorteil: Sie dürfen bereits sechs Tage vor dem offiziellen Release in das Spiel eintauchen und sich so einen frühen Eindruck von den Gefechten verschaffen.

Erwähnenswert: Im PlayStation-Store ist „Warhammer 40,000: Darktide“ mit dem PS5-Pro-Enhanced-Label gelistet und profitiert demnach von der in dieser Woche veröffentlichten Mid-Gen-Konsole.

Damit gesellt sich der Titel zu vielen weiteren Enhanced-Games:

„Warhammer 40,000: Darktide“ stieß nach dem Launch auf anderen Plattformen auf gemischte Reaktionen. Der Metascore liegt bei 74, der User-Score bei 5.2. Auf Steam gingen bislang mehr als 83.000 Wertungen ein – bei einem „ausgeglichenen“ Stimmungsbild. Allerdings: Die neusten 1.300 Rezensionen sind “sehr positiv”, was für erfolgreiche Verbesserungen spricht.

Nachfolgend steht der PlayStation-Trailer zu „Warhammer 40,000: Darktide“ zur Ansicht bereit:

