Forever Skies: PS5-Demo des Survival-Abenteuers verfügbar – mit Belohnung

Im Januar 2022 kündigte das Indie-Studio Far From Home ein Survival-Abenteuer namens „Forever Skies“ an. Ihr spielt einen einsamen Wissenschaftler, der nach einer globalen Umweltkatastrophe auf die Erde zurückkehrt. Eure Aufgabe ist es, die giftige Umgebung nach Geheimnissen abzusuchen und die Gründe für den Untergang der Menschheit herauszufinden. Das Geschehen findet in der First-Person-Perspektive statt.

Quasi ein Subnautica in luftigen Höhen

Als Basis dient euer mobiles Hightech-Raumschiff, das sich aufrüsten und anpassen lässt. Um zu überleben, müsst ihr Ressourcen sammeln und den Gefahren auf der Oberfläche trotzen. Wer mit „Subnautica“ etwas anfangen kann, wird auch hiermit seinen Spaß haben.

Nicht nur Einzelkämpfer kommen auf ihre Kosten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch online mit bis zu vier Freunden zusammenschließen und den zerstörten Planeten als Gruppe erkunden.

Möchtet ihr das Game einmal testen, habt ihr jetzt dazu die Gelegenheit: Seit heute ist eine PS5-Demo verfügbar, worauf ein kurzer Werbetrailer aufmerksam macht. Durch das Spielen erhaltet ihr einen PlayStation-exklusiven Skin für euer Raumschiff.

Interesse geweckt? Dann ladet euch die Demo jetzt aus dem PlayStation Store herunter. Möchtet ihr noch mehr Gameplay-Einblicke sehen? Im folgenden Artikel werdet ihr fündig:

Die Early-Access-Phase ist schon seit Juni 2023 auf dem PC spielbar. Via Steam könnt ihr diese Version für 28,99 Euro kaufen. Die knapp 4.000 eingereichten Rezensionen sind zu 87 Prozent positiv ausgefallen. Zu den positiven Aspekten gehören laut den Spielern die vielen Möglichkeiten zum Bauen und Erkunden sowie das schöne Setting.

Wann genau der Release der Vollversion stattfindet, ist noch nicht bekannt. Als Veröffentlichungszeitraum haben die Entwickler nur das Jahr 2025 genannt. Zum Inhalt gehören auf jeden Fall eine Story, mehrere Areale, Kämpfe, Möglichkeiten zum Luftschiffbau, ein tierischer Begleiter und Expeditionen auf der Erdoberfläche sein.

„Forever Skies“ erscheint für den PC und die PS5, während die Xbox außen vor bleibt. Möglicherweise folgt eine Xbox-Fassung zu einem späteren Zeitpunkt.

