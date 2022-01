Forever Skies“: Survival-Abenteuer in einer globalen Umweltkatastrophe vorgestellt – Trailer & Details

Mit "Forever Skies" stellten die Indie-Entwickler von Far From Home heute ihr neuestes Projekt vor. "Forever Skies" befindet sich seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung und konfrontiert euch mit einem Überlebenskampf auf einer fiktiven Version der Erde, die von einer in globalen Umweltkatastrophe heimgesucht wurde.

„Forever Skies“ nahm unter dem Codenamen „Project Oxygen“ seinen Anfang und befindet sich laut offiziellen Angaben seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung. Euch verschlägt es auf eine fiktive Version der Erde, die durch eine globale Umweltkatastrophe zerstört wurde. In der Rolle eines einsamen Wissenschaftlers kehrt ihr auf die zerstörte Erde zurück und macht euch daran, die giftigen Wolken nach den letzten Geheimnissen zu durchforsten und euch auf die Suche nach den Gründen zu begeben, die zum Untergang der Erde beziehungsweise der Menschheit führten.

Euer Raumschiff als Dreh- und Angelpunkt

Zur Verfügung steht euch dabei ein fortschrittliches Hightech-Luftschiff, das als Dreh- und Angelpunkt eurer Operationen fungiert und von euch kontinuierlich ausgebaut und erweitert werden kann. Gleichzeitig macht ihr euch die Wissenschaft zunutze, um auf der zerstörten Erde zu überleben. Ihr analysiert gescannte Objekte und lernt aus der Dekonstruktion verlorener Technologie. Gleichzeitig erforscht ihr neue Arten der Nahrungsbeschaffung, Rohstoffgewinnung sowie der Entwicklung von Werkzeugen und mehr.

„Entdecke und ergründe die Überreste unserer Zivilisation. Birg Rohstoffe aus den Ruinen, die hoch oben gebaut wurden, um dem Staub zu entkommen. Finde heraus, was passiert ist und wie wir die Erde verloren haben“, führen die Entwickler von Far From Home aus. „Steige in den Staub hinab – Entdecke eine seltsame neue Welt, die sich in Abwesenheit der Menschheit verwandelt hat. Suche nach Viren, setze sie als Waffen ein oder stärke dich selbst mit Viren-Boosts.“

„Forever Skies“ wird 2022 in einer Early-Access-Fassung für den PC erscheinen. Die Vollversion erscheint neben dem PC dann auch für die Konsolen.

