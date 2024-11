Dying Light 2 auf PS5 Pro: Passend zum PS-Plus-Release – Enhanced-Features vorgestellt

Ab dem 19. November 2024 ist „Dying Light 2: Stay Human" über PS Plus Extra und Premium spielbar. Besitzer der PS5 Pro profitieren dabei besonders. Techland hat Details zum Enhanced-Update veröffentlicht.

In der kommenden Woche wird „Dying Light 2: Stay Human“ in den Katalog von PlayStation Plus aufgenommen und kann von Extra- und Premium-Mitgliedern im Anschluss ohne Zusatzkosten gespielt werden. Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf die PS5 Pro. Denn Besitzer erhalten passend zum Launch im Abo einen Enhanced-Patch.

Was das Update für Sonys neue Konsole zu bieten hat, verrät der zuständige Entwickler in einer aktuellen Ankündigung. Einmal mehr profitieren Auflösung und Performance von der zusätzlichen Leistung.

PS5-Pro-Spieler wählen zwischen vier verbesserten Modi

Zunächst erinnert Techland noch einmal daran, dass „Dying Light 2: Stay Human“ seit der Veröffentlichung vor über zwei Jahren zahlreiche Aktualisierungen erhalten und kontinuierlich an Qualität gewonnen hat. Durch fast 20 große Updates wurden laut Hersteller Gameplay, Performance und grafische Details des Spiels verbessert.

Mit der PS5 Pro kann Techland noch einmal eine Schippe obendrauf legen. Der Enhanced-Patch liefert vier überarbeitete Grafikmodi für „Dying Light 2“. Sie bieten verschiedene Einstellungen für Bildrate und Auflösung, sodass Spieler ihre Prioritäten zwischen flüssigem Gameplay und grafischer Qualität selbst festlegen können.

Zu den überarbeiteten Modi gehören:

Ausgewogen: Hochskaliertes 4K bei 60 FPS, mit einer Basisauflösung von 1512p. Spieler profitieren hier in den Bereichen Global Illumination, Screen Space Reflections und Subsurface Scattering-Qualität.

Auflösung: Natives 4K bei 30 FPS. Zusätzliche Features umfassen Verbesserungen in Bezug auf Contact Shadows, Global Illumination, Screen Space Reflections und Subsurface Scattering-Qualität

Leistung: Hochskaliertes 4K bei variabler Bildrate (VRR) und bis zu 120 FPS. Die Basisauflösung beträgt 1440p, ergänzt durch optimierte Contact Shadows, Global Illumination, Screen Space Reflections, Spot Shadows, Subsurface Scattering-Qualität und Nebel-Qualität.

Qualität: Hochskaliertes 4K bei 30 FPS, mit zusätzlichem Raytracing und Basisauflösung von 1440p. Dieser Modus bietet ebenfalls optimierte Contact Shadows, Global Illumination und Subsurface Scattering-Qualität.

Weitere Spiele für Plus Extra und Premium

Mit der Einbindung in PlayStation Plus Extra und Premium können Spieler die Verbesserungen von „Dying Light 2“ ausprobieren, ohne den Geldbeutel zusätzlich öffnen zu müssen. Die Ergänzung bietet zudem eine Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit der PS5 Pro auszutesten.

Neben „Dying Light 2: Stay Human" finden allerdings noch mehr Spiele in das Abo

„Dying Light 2“ ist nur eines von zahlreichen Spielen, die ein Enhanced-Update erhalten haben oder noch werden. Das überzeugte offenbar viele Spieler: Aus Japan traf eine erste und zugleich überraschende Verkaufszahl zur PS5 Pro ein.

