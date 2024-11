Back 4 Blood: Hinweise entdeckt – Arbeitet Turtle Rock an einem Nachfolger?

Arbeiten die Turtle Rock Studios in der Tat an einem Nachfolger zum kooperativen Shooter "Back 4 Blood"? Aktuell scheinen sich die Hinweise auf eine nahende Ankündigung zu verdichten.

Im Oktober 2021 veröffentlichten die Entwickler von Turtle Rock den kooperativen Shooter „Back 4 Blood“ für die Konsolen und den PC, den das Studio bewusst als geistigen Nachfolger zum Kult-Shooter „Left 4 Dead“ bewarb.

Mit sechs Millionen Spielern im ersten Monat legte „Back 4 Blood“ seinerzeit einen erfolgreichen Start hin. Nachdem der Coop-Shooter in den Monaten nach dem Launch mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wurde, stellte Turtle Rock die Unterstützung Anfang 2023 ein. Um sich auf ein neues Projekt zu konzentrieren, wie das Studio angab.

Konkrete Details zum neuen Projekt nannte Turtle Rock damals nicht. Wie sich aktuell abzeichnet, könnte sich hinter dem Ganzen ein Nachfolger zu „Back 4 Blood“ verstecken. Dafür gibt es in diesen Tagen gleich mehrere Hinweise.

Lebenslauf könnte den entscheidenden Hinweis liefern

Der erste handfeste Hinweis versteckt sich im Lebenslauf des Schauspielers Jesse Hutch. Hutch war bereits beim ersten Teil in die Arbeiten am Motion-Capturing beteiligt. In seinem Lebenslauf verweist der Schauspieler auf ein Projekt mit dem Codenamen „Gobi 2“, an dem er für die Turtle Rock Studios arbeitete.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Codenamen „Gobi 2“. Bekanntermaßen entstand das erste „Back 4 Blood“ damals unter dem Arbeitstitel „Gobi“.

Bei dem Hinweis im Lebenslauf von Hutch bleibt es aktuell jedoch nicht. Des Weiteren registrierte Turtle Rock laut MP1st bereits im Mai 2023 die Domain „back4blood2.com“.

Das letzte Update der Website stammt aus dem Mai dieses Jahres, was auf eine nahende Ankündigung von „Back 4 Blood 2“ hindeuten könnte.

Ankündigung noch in diesem Jahr?

Als möglicher Schauplatz der Ankündigung beziehungsweise Enthüllung von „Back 4 Blood 2“ könnten die The Game Awards 2024 fungieren. Bei der von Geoff Keighley produzierten und moderierten Show handelt es sich um das letzte große Event eines Videospieljahres, das in den letzten Jahren immer wieder für spannende Ankündigungen und Überraschungen zu haben war.

In diesem Jahr starten die The Game Awards am 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr unserer Zeit. Die Verantwortlichen der Turtle Rock Studios äußerten sich zu den aktuellen Gerüchten um den Nachfolger zu „Back 4 Blood“ bislang nicht

