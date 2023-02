Back 4 Blood: Turtle Rock Studios stellen Unterstützung ein und arbeiten am nächsten Titel

In einer Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler der Turtle Rock Studios darauf hin, dass die Unterstützung des Multiplayer-Shooters "Back 4 Blood" eingestellt wurde. Wie es weiter heißt, arbeitet das Studio bereits an seinem nächsten Projekt.

Wie die Turtle Rock Studios bekannt gaben, werden die Entwickler die Unterstützung des im Oktober 2021 veröffentlichten Coop-Shooters „Back 4 Blood“ mit sofortiger Wirkung einstellen.

Dies bedeutet, dass mit keinen neuen Inhalten und Updates mehr zu rechnen ist. Trotz allem kann „Back 4 Blood“ natürlich weiter gespielt werden, da die Server auf allen Plattformen am Netz bleiben. In einer Mitteilung an die Community bedankten sich die Entwickler nicht nur für die Unterstützung seitens der Spieler und Spielerinnen.

Gleichzeitig wies das Studio darauf hin, dass „Back 4 Blood“ Bestandteil von Abo-Angeboten wie dem Xbox Game Pass oder den PlayStation Plus-Stufen Extra beziehungsweise Premium ist und von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten gespielt werden kann.

Turtle Rock zieht weiter zum nächsten Projekt

„Was war 2022 für uns für ein tolles Jahr“, so die Entwickler. „Zunächst einmal wollten wir uns bei euch allen dafür bedanken, dass ihr Back 4 Blood zu dem gemacht habt, was es heute ist. Mit drei Erweiterungen – Tunnels of Terror, Children of the Worm und River of Blood – sind wir gemeinsam auf ein fantastisches Abenteuer jenseits der Mauern von Fort Hope gereist. Diese Phase unseres Krieges gegen die Ridden geht nun zu Ende.“

Weiter heißt es, dass die Turtle Rock Studios mit den Arbeiten an ihrem nächsten Projekt begonnen haben. Da die Entwickler lediglich über begrenzte Ressourcen verfügen, blieb ihnen daher nichts anderes übrig, als die Unterstützung von „Back 4 Blood“ einzustellen.

„Turtle Rock Studios ist eigentlich ziemlich klein für ein Studio, das AAA-Spiele herstellt. Wir haben nicht genug Leute, um weiter an den Inhalten von Back 4 Blood zu arbeiten, während wir ein anderes Spiel auf die Beine stellen – ja, ein weiteres Spiel! Angesichts dessen ist es für uns an der Zeit, den Kopf zu senken, zurück ins Labor zu gehen und an der nächsten großen Sache zu arbeiten“,führte das Studio aus.

Related Posts

„Back 4 Blood“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Turtle Rock Studios

Weitere Meldungen zu Back 4 Blood.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren