PlayStation Studios: Wachstum für Mobile-Sparte? Änderungen an der Führung

Sony setzt offenbar weiter auf Mobile. Die Abteilung hat fortan einen alleinigen Chef, der in der Branche reichlich Erfahrungen sammeln konnte.

Die Mobile-Sparte der PlayStation Studios, einst als vielversprechender Wachstumstreiber angekündigt, hat Änderungen an der Führungsstruktur vorgenommen. Der einstige Co-Leiter Olivier Courtemarche übernimmt die volle Verantwortung als Head of Mobile.

Dies geht aus einem Beitrag auf LinkedIn hervor, in dem Courtemarche seine neue Rolle offiziell bestätigte.

EA, Zynga, Walt Disney und mehr

Die Änderung an der Führung erfolgte, nachdem der vorherige Leiter der Mobilabteilung, Nicola Sebastiani, das Unternehmen im Juni 2023 verlassen hatte – nur zwei Jahre nach der Gründung der Sparte. Zu dieser Zeit wurden Courtemarche und Kris Davis zu Co-Leitern des Mobile-Bereichs befördert.

In seiner Karriere konnte Courtemarche umfangreiche Erfahrungen in der Spielebranche sammeln, darunter mit der Arbeit an namhaften Marken wie “Star Wars”, Marvel und “Harry Potter”.

Bis 2013 war er bei Electronic Arts beschäftigt, zuletzt als Projektmanager. Als Senior-Produktmanager legte der neue Mobile-Chef bis 2015 eine Zwischenstation bei der The Walt Disney Company ein, bevor Zynga an der Reihe war. Hier arbeitete er bis 2021 – zuletzt als Produktdirektor.

Nach einem kurzen Zwischenstopp bei Meta ist Courtemarche seit 2022 bei den PlayStation Studios aktiv, wo er von Anfang an in der Mobile-Sparte arbeitet.

Zuletzt wurde ein Mobile-Studio geschlossen

Trotz der personellen Änderungen bleibt die langfristige Strategie der Mobilabteilung unklar. Sony hat jüngst ein Studio geschlossen, das zuvor eine Rolle in der mobilen Expansion einnahm.

Neon Koi, vormals Savage Game Studios, wurde weniger als ein Jahr nach der Übernahme durch Sony aufgelöst. Das Studio arbeitete an einem mobilen Actionspiel, dessen Entwicklung ebenfalls eingestellt wurde. Zeitgleich kam es zur Schließung des “Concord”-Studios Firewalk, das allerdings im Konsolengeschäft aktiv war.

Hermen Hulst, CEO der Studio Business Group bei Sony, betonte, dass der Mobile-Bereich weiterhin ein “priorisiertes Wachstumsfeld” sei. Man befinde sich jedoch noch in einem frühen Stadium und wolle sich künftig auf Projekte konzentrieren, die die PlayStation-DNA verkörpern und global eine größere Zielgruppe ansprechen können.

In seiner Erklärung zur Schließung von Neon Koi würdigte Hulst die Bemühungen der Studio-Mitarbeiter und nannte die Schließung einen notwendigen Schritt, um die mobilen Projekte stärker an die strategischen Ziele von PlayStation Studios anzupassen.

