Drachenzähmen leicht gemacht: So genial sieht der Animationsfilmhit in Live-Action aus

Es ist zwar bereits seit einiger Zeit bekannt, dass unter dem Banner von Universal Pictures eine Live-Action-Fassung des Animationshits „Drachenzähmen leicht gemacht“ entsteht. Allerdings gab es weder offizielles Bildmaterial noch Ausschnitte des ambitionierten Films zu sehen – bis jetzt. Denn nun endlich bekommen die wartenden Fans einen kleinen Vorgeschmack serviert.

Wann kommt Drachenzähmen leicht gemacht ins Kino?

Bis zum offiziellen Kinostart der Realverfilmung von „Drachenzähmen leicht gemacht“ ziehen noch einige Monate ins Land. Aktuellen Planungen zufolge fällt der Startschuss am 13. Juni 2025 – zumindest in den USA. Deutsche Fans kommen jedoch wahrscheinlich ungefähr zum selben Zeitpunkt auf ihre Kosten.

Um die Wartezeit ein wenig zu versüßen, hat Universal Pictures endlich den ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Dieser hat einige beeindruckende Szenen aus dem Live-Action-Film zu bieten und lässt erahnen, welch episches Abenteuer auf die Kinobesucher zukommt. Vor allem die letzten Sekunden mit dem Auftritt des Drachen namens Ohnezahn sowie dem Erklingen der markanten Titelmelodie dürften für Gänsehaut sorgen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Live-Action-Version genauso erfolgreich sein wird wie die drei bisher veröffentlichten Animationsfilme. Diese konnten zusammengerechnet bisher zirka 1,5 Milliarden Dollar einnehmen und zählen somit zu den erfolgreichsten Animations-Reihen überhaupt.

Die Story dreht sich um den Wikingerjungen Hiccup, der eigentlich in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und ein großer Drachenjäger werden soll. Allerdings freundet er sich gleich mit dem ersten von ihm gefangenen Exemplar an, was gleichzeitig der Beginn einer großen Abenteuerreise ist.

An Hollywood-Power mangelt es der Realverfilmung von „Drachenzähmen leicht gemacht“ übrigens nichts. Unter anderem sind Gerard Butler („London has Fallen“), Nico Parker („Dumbo“, „The Last of Us“) und Mason Thames („For All Mankind“, „The Black Phone“) mit von der Partie.

Letzterer schlüpft übrigens in die Rolle des Helden Hiccup. Für die Regie ist Dean DeBlois verantwortlich, der bereits bei allen drei Animationsfilmen des Franchise mitgewirkt hat. Er kennt sich demnach sehr gut mit der Story und den damit verbundenen Charakteren aus.

