Dragon’s Dogma 2: Multiplayer-Modus geplant? Dataminer entdeckt Hinweise

im Frühjahr veröffentlichte Capcom mit „Dragon’s Dogma 2“ den offiziellen Nachfolger zum Überraschungshit aus dem Jahr 2012 für den PC und die aktuellen Konsolen.

Zu den Features, die im Nachfolger ein Comeback feierten, gehörten die sogenannten Vasallen (Im Original: Pawns). Bei den Vasallen haben wir es mit vom Spiel gesteuerten Begleitern zu tun, die ihr rekrutieren könnt. Mit zunehmender Spieldauer lernen die Begleiter neue Fähigkeiten und bauen Wissen rund um die Spielwelt und die Gegner auf.

Auf einen echten Coop-Modus verzichtete Capcom auch dieses Mal und setzte bei „Dragon’s Dogma 2“ erneut auf eine reine Singleplayer-Erfahrung. Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler aber zumindest über Mehrspieler-Elemente nachgedacht haben.

Dataminer stoßen auf einen Multiplayer-Modus

Kürzlich nahm nämlich ein Dataminer die Datensätze der japanischen Pre-Launch-Version von „Dragon’s Dogma 2“ genauer unter die Lupe. Dabei stieß er auf einenspezifischen Multiplayer-Modus, der den Namen „Tower of the New Moon“ trug.

Weitere Details zu den Inhalten und den Funktionen des Multiplayer-Modus ließen sich im Quellcode von „Dragon’s Dogma 2“ leider nicht finden.

Daher ist unklar, wie „Tower of the New Moon“ in der Praxis ausgesehen hätte. Zudem steht die Frage im Raum, wie weit die Arbeiten an dem Multiplayer-Modus fortgeschritten waren, als dieser eingestellt beziehungsweise verworfen wurde.

Das Team rund um die beiden Produzenten Yoshiaki Hirabayashi und Naoto Oyama äußerte sich in der Vergangenheit zumindest nicht zu einer möglichen Mehrspieler-Komponente.

Arbeitet Capcom an einer Erweiterung?

Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass „Dragon’s Dogma 2“ genau wie der erste Teil eine umfangreiche Erweiterung spendiert bekommen könnte. Nachdem ein möglicher DLC beziehungsweise ein Add-on zum Action-Rollenspiel in einer Umfrage von Capcom auftauchten, entdeckte die Community bereits Anfang September Hinweise auf eine mögliche Ankündigung.

So nimmt Capcom seit einer Weile Änderungen an den Daten von „Dragon’s Dogma 2“ auf Steam vor.

Hierbei handelte es sich um verschlüsselte Updates auf Seiten der Entwickler. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Team in der Tat an neuen Inhalten arbeitet. Offiziell bestätigt wurde diesbezüglich allerdings noch nichts.

„Dragon’s Dogma 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Dank der PS5 Pro-Unterstützung dürft ihr euch Sonys neuer Konsole auf diverse technische Verbesserungen freuen.

Alle wichtigen Details zum PS5 Pro-Update haben wir hier für euch zusammengefasst.

