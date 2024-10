Dragon’s Dogma 2: Framerate-Probleme plagten das RPG – Capcom enthüllt kuriose Ursache

In dieser Woche nahmen die Entwickler von Capcom weitere Optimierungen an der Framerate von "Dragon's Dogma 2" vor. Parallel dazu enthüllte das Team im Gespräch mit der Famitsu den kuriosen Grund, der in Vergangenheit zu den FPS-Einbrüchen führte.

Vor allem zum Launch klagten die Spieler von „Dragon’s Dogma 2“ über die instabile Framerate des Rollenspiels, die dem Spielspaß mitunter einen Strich durch die Rechnung machte.

Nachdem die Entwickler von Capcom in den letzten Monaten kontinuierlich nachbesserten, erschien in dieser Woche das Update 1.05. Wie sich den Eindrücken der Spieler entnehmen lässt, liefert das neue Update weitere Verbesserungen im Bereich der Framerate. Im Performance-Modus sprach die Community von teilweise stabilen 60FPS.

Im Interview mit der japanischen Famitsu (via IGN) sprachen die Entwickler von Capcom über die Optimierung von „Dragon’s Dogma 2“ und enthüllten die kuriose Ursache hinter den anfänglichen Framerate-Problemen.

Hohe CPU-Auslastung wirkte sich auf die Performance aus

Demnach war die schwankende Framerate vor allem auf eine zu hohe CPU-Auslastung zurückzuführen. Die Performance-Probleme kamen dadurch zustande, dass die CPU-Leistung in „Dragon’s Dogma 2“ genutzt wurde, um „die Gedanken jedes NPCs und deren Interaktion mit physikalischen Berechnungen zu verarbeiten“.

Dies wiederum führte vor allem in belebten Regionen wie Städten zu einer Überlastung der CPU und den damit verbundenen Einbrüchen der Framerate.

„Deshalb war die Belastung der CPU in Szenen, in denen viele NPCs gleichzeitig auftauchen, wie zum Beispiel in Städten, sehr hoch, was die Bildrate beeinträchtigte. Da die CPU der Engpass war, hatte eine Reduzierung der Last auf der GPU-Seite, wie etwa durch das Senken der Auflösung, nur wenig Einfluss auf die Verbesserung der Bildrate“, so die Entwickler.

Um dieses Problem zu beheben und die Framerate zu verbessern, hat das Team seit dem Launch „die Verarbeitung der Gedanken der NPCs überprüft und feine Anpassungen wie die Ausführungsreihenfolge der einzelnen Prozesse vorgenommen.“

Capcom überarbeitete die Grafikmodi

Mit dem Update 1.05 nahm Capcom kleinere Anpassungen an den Grafikmodi vor. Der Modus „Leistung priorisieren“ rendert das Spiel intern in einer 1728p-Auflösung und zielt auf ein Darstellung in 50 bis 60FPS ab.

Der zweite Menüpunkt trägt den Namen „Grafik priorisieren“ und stellt „Dragon’s Dogma 2“ in 4K und 30 bis 40FPS dar.

„Dragon’s Dogma 2“ erschien im März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch auf sich warten lässt, zeichnete sich zuletzt ab, dass das RPG genau wie der erste Teil eine Erweiterung spendiert bekommt.

Zum einen tauchte ein möglicher DLC beziehungsweise ein Add-on in einer Umfrage von Capcom auf. Zudem deuteten Anpassungen an den Daten des Spiels auf Steam auf eine mögliche Ankündigung hin.

