Gran Turismo 7: Update 1.54 bringt neue Fahrzeuge, Events und KI-Verbesserungen

Sony und Polyphony Digital haben für “Gran Turismo 7” das Update 1.54 angekündigt. Es wird am kommenden Donnerstag in den Morgenstunden veröffentlicht und umfasst eine Reihe von Neuerungen – darunter zusätzliche Herausforderungen und Fahrzeuge.

Neben einem Highlight-Event anlässlich der Gran Turismo World Series enthält das Update auch eine erweiterte Sophy-KI.

Neue Fahrzeuge bereichern die Garage

Das Update von „Gran Turismo 7“ bringt fünf neue Autos in das Spiel. Sie können bei verschiedenen Händlern erworben werden. Dazu gehören:

Ford Escort RS Cosworth ’92: Dieses Rallye-Homologationsmodell soll mit einem 2-Liter-Turbomotor und Allradantrieb überzeugen. Es ist bei den Gebrauchtwagen erhältlich.

Mercedes-Benz W 196 R ’55: Ein legendäres F1-Fahrzeug, das die Weltmeisterschaften 1954 und 1955 dominierte. Erhältlich bei Legend Cars.

Porsche 911 Turbo S (992) ’20: Das leistungsstarke Topmodell der achten 911-Generation kann bei Brand Central gekauft werden.

Porsche Mission X ’23: Ein Hypercar-Konzept mit Elektrotechnologie, ebenfalls bei Brand Central verfügbar.

Suzuki Jimny Sierra JC ’18: Der weltweite Bestseller punktet mit robustem Offroad-Charakter und ist bei Brand Central erhältlich.

Neue World Circuit Events und Café-Menü

Mit dem Update 1.54 von “Gran Turismo 7” werden ebenfalls neue Veranstaltungen in den World Circuits hinzugefügt, darunter:

Jimny Cup (Grand Valley Süd)

(Grand Valley Süd) Porsche Cup (WeatherTech Raceway Laguna Seca)

(WeatherTech Raceway Laguna Seca) Rennen der Turbo-Sportwagen (Mount Panorama Circuit)

Zudem gibt es ein neues Extra-Menü im Café: Ferrari Speciale, das für Spieler mit Sammlerstufe 48 oder höher zugänglich ist.

Ebenfalls neu:

Neue Radmarke: Rotiform

Colorado als neue Scapes-Kuration.

Verbesserte GT Sophy-KI und Celebration Race

Die KI-Technologie von “Gran Turismo Sophy” wurde aktualisiert und ist jetzt auf zwei weiteren Strecken verfügbar: Trial Mountain Circuit und Tokyo Expressway – East Clockwise. Spieler können die KI-Herausforderung über das Schnellrennen-Menü starten.

Last but not least: Ab dem 21. November 2024 dürfen Spieler beim speziellen Celebration Race dieselben Rennen erleben wie beim Weltfinale der Gran Turismo World Series 2024 in Amsterdam. Spieler müssen auf Sammlerstufe 6 oder höher sein.

Zwei Modi stehen zur Verfügung: der Manufacturers Cup und der Nations Cup, mit jeweils einer maximalen Belohnung von bis zu 500.000 Cr., ab dem 7. Dezember 2024 verdient werden können. Während des Eventzeitraums greifen Spieler über das Event-Panel oben rechts auf dem Weltkartenbildschirm auf die Herausforderung zu.

Auf dem PlayStation-Blog geht Polyphony Digital zu allen neuen Inhalten näher ins Detail.

Übrigens macht „Gran Turismo 7“ auch auf der PS5 Pero eine gute Figur:

Das Update 1.54 für “Gran Turismo 7” ist ab dem 22. November 2024 verfügbar. Am selben Tag dürfte auch der vollständige Changelog zur Verfügung stehen. Nachfolgend ein Trailer:

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren