Gran Turismo Sophy: Hochentwickelter KI-Agent nimmt es mit den besten Fahrern auf

Am Montag kündigten die Tochtergesellschaft Sony AI und das Entwicklerstudio Polyphony Digital ein „bahnbrechendes Projekt“ an. Heute war es schließlich so weit: Sony-Oberhaupt Kenichiro Yoshida stellte den KI-Agenten „Gran Turismo Sophy“ vor. Es handelt sich dabei um einen hochentwickelte Software, der sich durch Bestärkendes Lernen auszeichnet. Dadurch kann ein KI-Agent selbständig eine Strategie entwickeln, um eine intellektuelle Aufgabe zu erfüllen.

Yoshida betont in seiner Mitteilung, dass Gran Turismo Sophy exklusiv für den Gaming-Bereich entwickelt wurde. Er zeigt sich unter anderem deshalb begeistert, weil die Entwicklung das Potenzial der Cloud-Gaming-Infrastruktur für KI-Trainings gezeigt hat.

Die Software ist darauf spezialisiert, verschiedene Fahrfähigkeiten bestmöglich zu beherrschen. Dadurch kann sie sich mühelos mit den besten Gran Turismo-Fahrern der Welt messen.

So intelligent ist der KI-Agent

Gran Turismo Sophy beherrscht folgende Fähigkeiten:

Steuerung des Rennwagens: Er versteht die Fahrzeugdynamik und Präzisionsmanöver, um anspruchsvolle Strecken meistern zu können. Zudem berücksichtigt er die Rennlinien. Renntaktiken: Binnen weniger Sekunden trifft der Agent eine Entscheidung, um sich auf eine beliebige Rennsituation einzustellen. Er kann auf Taktiken wie Windschattenfahren, Überholmanöver und Blockieren zurückgreifen. Regeln: Um ein faires Rennen zu ermöglichen, muss der Agent verschiedenste Regeln einhalten. Daher vermeidet er Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen und achtet auf die Fahrlinien der Gegner.

Sony Interactive Entertainment, Sony AI und Polyphony Digital haben bei diesem Projekt eng miteinander zusammengearbeitet. Jede Gruppe habe ihr Fachwissen im Bereich Künstliche Intelligenz eingebracht. Es handle sich um einen neuartigen Ansatz des Bestärkenden Lernens, weil dieses Projekt mit keiner bestehenden Kombination von Algorithmen umgesetzt werden konnte.

Die Interaktion der Spieler untereinander soll unter den Software-Agenten nicht leiden. Vielmehr soll das Spielerlebnis erweitert und die menschliche Kreativität entfesselt werden.

Gran Turismo Sophy stelle laut offizieller Seite einen „Durchbruch in der KI“ dar. Auf der Webseite der Fachzeitschrift Nature wurde dazu heute ein umfangreicher Artikel veröffentlicht.

Wie gut sich der intelligente KI-Agent in der Praxis schlägt, seht ihr in den folgenden Videos. Dort treten die besten „Gran Turismo“-Fahrer in einem Zeitrennen gegen den Software-Agenten an. Auch ein Making-Of könnt ihr euch anschauen.

