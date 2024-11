PS Plus, PS5, PS VR2 und mehr: PlayStation kündigt Black-Friday-Angebote an

Die Vorweihnachtszeit steht im Zeichen mehrerer Black-Friday-Angebote von PlayStation. Mit Rabatten auf PS5-Konsolen, PS VR2 und Zubehör möchte Sony preisbewusste Spieler ansprechen.

Ergänzt werden die Aktionen durch reduzierte Mitgliedschaften bei PlayStation Plus und exklusive Deals im PlayStation-Store.

Black-Friday-Angebote im Überblick

Ab dem 22. November 2024 können Spieler bei teilnehmenden Händlern, im PlayStation-Store und bei PlayStation Direct auf eine breite Auswahl an Sonderangeboten zugreifen.

Besonders im Fokus stehen PS5-Konsolen, beispielsweise als Fortnite Cobalt Star Bundle, sowie PlayStation VR2. Spieler sparen zudem beim Kauf von DualSense-Controllern, Pulse Elite Wireless-Headsets und anderen Zubehörprodukten.

Preise wurden von Sony zunächst nicht genannt, allerdings sickerten sie zuvor dank eines verlässlichen Leaks durch:

Demnach kostet die PS5 im Angebotszeitraum 374,99 Euro bzw. im Fall der Disk-Version 474,99 Euro, was einer Ersparnis von 75 Euro entspricht. Die DualSense-Controller sollen 54,99 Euro statt 74,99 Euro kosten. Beim Edge sind es 219,99 Euro statt 239,99 Euro. PS VR2 wird dem Leak nach für 399,99 statt 599,99 Euro verkauft.

Update: Auf dem englischsprachigen Blog ging Sony mehr ins Detail. Demnach wird PS VR2 bis zu 40 Prozent im Preis reduziert. Die DualSense-Controller sind bis zu 25 Prozent günstiger, was im Grunde den geleakten Preien entspricht.

Neben Hardware gibt es auch Rabatte auf digitale Spiele. Titel wie „Hogwarts Legacy“, „Star Wars Outlaws“ und „EA Sports FC 25“ werden im PlayStation Store zu reduzierten Preisen angeboten. Eine vollständige Übersicht folgt zum Start der Aktion. In der Regel setzt sich der Sale aus tausenden PSN-Angeboten zusammen.

Rabatte bei PlayStation Plus

Ein besonderes Highlight der Black-Friday-Aktionen ist PlayStation Plus. Spieler, die dem Service während des Aktionszeitraums beitreten, können bis zu 30 Prozent auf eine 12-monatige Mitgliedschaft sparen.

Auch Upgrades bestehender Mitgliedschaften sind vergünstigt: So sparen aktuelle Essential-Mitglieder beim Wechsel zu Extra 25 Prozent, während das Upgrade von Extra auf Premium/Deluxe mit einem Rabatt von 30 Prozent lockt.

Im Fall der Premium-Mitgliedschaft kam erst heute ein Grund hinzu: Abonnenten, die gleichzeitig im Besitz von PS Portal sind, profitieren fortan vom Cloud-Streaming, das vorerst als Beta vorliegt. Wir berichteten:

Auch bei Sony Pictures Core wird der Black Friday gefeiert: Während des Aktionszeitraums können PlayStation Plus-Mitglieder spezielle Rabatte auf aktuelle Veröffentlichungen freischalten, während alle PS5- und PS4-Spieler von Filmrabatten für Gamer profitieren können, darunter „Venom“ und mehr.

Exklusive Angebote bei PlayStation Gear

Auch PlayStation Gear lockt mit Rabatten: Bis zu 40 Prozent sparen Fans bei Merchandise-Artikeln. Im Angebot sind unter anderem Artikel zu „The Last of Us Part 2“, „Horizon Forbidden West“ und „God of War Ragnarök“. Die Rabatte gelten ohne zusätzlichen Aktionscode.

Die Black-Friday-Angebote von PlayStation starten weltweit am 22. November 2024 und laufen bis zum 2. Dezember 2024. Sobald die Informationen und Preise vollständig vorliegen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Eine Übersicht liefert nach dem Start der Aktion auch die offizielle Seite von PlayStation.

Nachfolgend ein paar Grafiken zum Sale:

