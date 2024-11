Baldur’s Gate 3: Spielerzahlen höher als zum Launch und Verkaufsboost in einem Staat

An "Baldur's Gate 3" kommt auch in diesem Jahr scheinbar niemand vorbei. Larians Publishing Director Michael Douse hat nun einige Statistiken zu Spielern und Verkäufen geteilt.

Das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ ist noch immer erfolgreich wie nie. Erst kürzlich hat das CRPG seinen großen Patch 7 erhalten, durch den der Mod-Support eingeführt wurde. Dazu kamen verbesserte böse Enden und jede Menge Quality-of-Life-Verbesserungen.

Das hat sich anscheinend ausgezahlt, wie Larians Publishing Director Michael Douse zu berichten weiß. Über Twitter teilte Douse neue Daten zu den Spielerzahlen mit. Darüber hinaus gab es einen weiteren Spieler in der Vatikanstadt zu feiern.

Spielerzahlen so hoch wie nie

In einem seiner letzten Beiträge gab Douse an, dass es wie der Herzschlag eines glücklichen kleinen Kerls aussieht, wenn man die Verkaufstabelle von „Baldur’s Gate 3“ herauszoomt. Dazu grub er einige „lustige Datenfakten“ aus.

So sei der tägliche Spitzenwert an gleichzeitigen Spielern bei dem Rollenspiel in 2024 gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent angestiegen. „Mods sind gut“, kommentierte der Publishing Director. Die Zahl der durchschnittlichen täglichen aktiven Nutzer sei im Vergleich zum letzten Jahr sogar um 20 Prozent gestiegen. „Mods sind sehr gut“, so Douse.

Die durchschnittlichen täglichen Spieler von „Baldur’s Gate 3“ auf Valves Handheld Steam Deck sei in diesem Jahr im Vergleich zu 2023 sogar um satte 61 Prozent angestiegen. Das Rollenspiel gehört zu einem der meistgespielten Titel auf der Konsole.

Weiterer Spieler im Vatikan

Darüber hinaus konnte der Publishing Director Michael Douse einen weiteren kuriosen Verkauf vermelden. „Ich freue mich auch, bekannt geben zu können, dass wir 1 (einen) weiteren Verkauf im Heiligen Stuhl, dem Vatikan selbst, erzielt haben. Vielen Dank Herr Papst und viel Spaß mit dem Spiel.“

Vor wenigen Tagen erst gab Douse an, dass Larian in der Vatikanstadt nur zwei Kopien des düsteren und recht freizügigen Rollenspiels verkaufen konnte. Bei der Vatikanstadt handelt es sich um einen Zwergenstaat in Rom, der im Juli 2023 rund 880 Bewohner zählte. Unter diesen befinden sich neben dem Papst vor allem Priester, Bischöfe und sonstige kirchliche Würdenträger.

