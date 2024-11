Baldur’s Gate 3: Kuriose Statistik – In diesem Staat wurden lediglich zwei Kopien verkauft

Bekanntermaßen gehört "Baldur's Gate 3" zu den erfolgreichsten Rollenspielen der vergangenen Jahre. Wie die Entwickler der Larian Studios enthüllten, gibt es einen Staat, in dem lediglich zwei Exemplare des RPGs verkauft wurden.

In den vergangenen Monaten versorgten uns die Entwickler der Larian Studios immer wieder mit unterhaltsamen und teilweise kuriosen Statistiken zum erfolgreichen Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“.

So auch in diesen Tagen. Auf X (ehemals Twitter) meldete sich kürzlich nämlich Larians Publishing Director Michael Douse zu Wort. Wie dieser enthüllte, gibt es ein Land, in dem sich „Baldur’s Gate 3“ lediglich zwei Mal verkaufte. Die Rede ist vom Staat der Vatikanstadt, dem sowohl flächenmäßig als auch hinsichtlich der Einwohner kleinsten Land der Erde.

Der Staat der Vatikanstadt bringt es auf eine Fläche von 0,49 Quadratkilometern und 880 Bewohner (Stand Juli 2023). Der im Herzen Roms liegende Zwergenstaat beherbergt neben dem Papst vor allem Priester, Bischöfe und ihre symbolträchtigen Beschützer, die Schweizer Garde.

Douse ein Fan von Statistiken

Im Dialog mit der Community outete sich Douse nicht nur als ein Fan ungewöhnlicher Statistiken. Gleichzeitig stellt sich dem Publishing Director der Larian Studios laut eigenen Angaben die Frage, welche Mods sich in dem heiligen Zwergenstaat besonders großer Beliebtheit erfreuen dürften.

„Wir haben zwei Exemplare von Baldur’s Gate 3 im Vatikan verkauft. Eines befindet sich auf der Wunschliste. Ich würde gerne glauben, dass Letzteres nur der Papst ist, der wartet, bis er eine freie Minute hat. Ich wünschte, ich könnte ihre Mod-Liste sehen. Wette, sie ist absolut krass“, so Douse.

Apropos Statistiken. Anfang Oktober wiesen die Larian Studios darauf hin, dass sich die Mod-Unterstützung auf den Konsolen großer Beliebtheit erfreut. Schon kurz nach dem Start des Features verbuchten die Entwickler beim Einsatz von Mods auf der PS5 und der Xbox Series X/S knapp 1,7 Millionen Downloads.

Zudem verrieten uns die Entwickler, wie schräg sie sich die kommenden Mods der Community vorstellen.

RPG-Hit unterstützt ab sofort die PS5 Pro

Pünktlich zum Launch der PS5 Pro in der letzten Woche versahen die Larian Studios „Baldur’s Gate 3“ mit einem entsprechenden Upgrade. Neben diversen grafischen Verbesserungen umfasst das PS5 Pro-Upgrade höhere Auflösungen und stabilere Bildraten.

Der Qualitäts-Modus läuft auf der PS5 Pro beispielsweise in der nativen 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten und 30FPS. Eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde bietet euch der Performance-Modus.

Der Performance-Modus rendert auf der PS5 Pro intern in der 1440p-Auflösung, die anschließend mittels der Upscaling-Technik PSSR auf 4K skaliert wird. „Auf der PS5 Pro bietet der Splitscreen jetzt entweder 30 FPS oder 60 FPS. Je nachdem, ob ihr den Qualitäts- oder Performance-Modus verwendet“, so die Larian Studios weiter.

Einen Grafikvergleich zu „Baldur’s Gate 3“, der euch verdeutlicht, was sich auf der PS5 Pro grafisch getan hat, findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren