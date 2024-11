Path of Exile 2: So viel kostet euch der Early Access

Bald startet der Early Access von "Path of Exile 2". Allerdings müssen die interessierten Spieler für die kommende Testphase tief in die Tasche greifen.

Die Entwickler von Grinding Gear Games konzentrieren sich derzeit ganz auf den Nachfolger des 2013 erschienenen Action-Rollenspiel „Path of Exile“. „Path of Exile 2“ soll die Nutzer mit einer neuen Kampagne, 100 verschiedenen Umgebungen, 600 Monstern und 100 Bossen sowie einem neuen Endgame locken.

Eigentlich sollte der Early Access von „Path of Exile 2“ bereits am 15. November starten, wurde jedoch kurzfristig auf den 6. Dezember verschoben. Nun gaben die Entwickler an, dass der Zugang zu der kommenden Testphase die interessierten Spieler mindestens 30 US-Dollar kosten soll.

Zugang wird nicht kostenlos

„Path of Exile 2“ soll, wie schon der Vorgänger, dem Free-to-Play-Modell folgen. Das Spiel selbst finanziert sich über optionale Mikrotransaktionen. In „Path of Exile“ gehören dazu etwa Cosmetics für die eigenen Charaktere, Farben für Portale oder auch weiterer Platz für die Item-Truhe.

Wie Grinding Gear Games jedoch angeben, wird der Zugang zum Early Access des Spiels kostenpflichtig. In einem Livestream, der am heutigen 21. November um 21 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird, werden die Entwickler eine Reihe von neuen Supporter-Packs vorstellen, die Keys für die kommende Testphase enthalten.

Die Supporter-Packs bringen außerdem exklusive kosmetische Items für das Spiel mit. Die Early-Access-Packs beginnen ab einem Preis von 30 US-Dollar. Höherpreisige Pakete sollen auch physische Gegenstände enthalten, wie etwa Shirts, Kapuzenpullis oder von den Entwicklern signierte Artprints.

Nachfolger mit neuen Inhalten

„Path of Exile 2“ soll seinen Spielern zwölf Charakterklassen bieten, die jeweils über drei eigene Spezialisierungen in Form von Aszendenzen verfügen. Wie im Vorgänger werden in dem kommenden Teil auch wieder Fertigkeitengemmen eine große Rolle einnehmen. Allerdings werden in „Path of Exile 2“ Unterstützungsgemmen direkt in Fertigkeitengemmen eingefasst, wodurch einige lästige Schritte des Gameplays wegfallen sollen.

Trotz des Releases von „Path of Exile 2“ wollen die Entwickler von Grinding Gear Games auch weiterhin Inhalte für „Path of Exile“ veröffentlichen. „Beide Spiele sind komplett kostenlos und werden niemals pay to win sein. Sämtliche Käufe werden zwischen beiden Spielen geteilt“, so das Studio.

