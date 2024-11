Opening Night Live 2025: So viel kostet ein Spot bei der Gamescom-Show

Wie in jedem Jahr läutet auch 2025 die Opening Night Live die Gamescom ein. Bei der Show von und mit Geoff Keighley gibt es eine Reihe von Weltpremieren und weitere Vorschauen zu kommenden Spielen zu sehen.

Wer bei der vielbeachteten Veranstaltung werben möchte, muss im kommenden Jahr jedoch deutlich tiefere Taschen haben. Wie die Kollegen von GamesWirtschaft berichten, sollen gestiegene Zuschauerzahlen bei der ONL 2024 auch zu deutlich höheren Werbepreisen führen. Die Opening Night Live 2025 ist für den 19. August 2025 angesetzt.

Preise steigen im Schnitt um 25 Prozent

Alle drei Gaming-Shows von und mit Geoff Keighley, Opening Night Live, The Game Awards und das Summer Game Fest, bieten neben kostenlosen redaktionell ausgewählten Inhalten und Indie-Platzierungen auch Sponsoring und Spots für Werbekunden an.

Bei den redaktionellen Inhalten handelt es sich um aktuelle Ankündigungen und News, mit der die Show selbst mehr Aufmerksamkeit erhält. Durch das Sponsoring können sich hingegen Werbekunden einkaufen, deren Neuigkeiten sonst weniger Interesse auf sich ziehen würde.

Wie die Veranstalter der Opening Night Live angeben, konnte die Eröffnungsshow in diesem Jahr rund 40 Millionen Views anhäufen. Dadurch sollen die Werbepreise im nächsten Jahr verglichen mit 2024 im Schnitt um 25 Prozent ansteigen.

30 Sekunden – 140.000 € (2024: 115.000 €)

60 Sekunden – 205.000 € (2024: 165.000 €)

90 Sekunden – 270.000 € (2024: 215.000 €)

120 Sekunden – 335.000 € (2024: 265.000 €)

150 Sekunden – 400.000 €

180 Sekunden – 465.000 €

Nächste Veranstaltung steht kurz bevor

In wenigen Tagen schon findet das nächste Event mit Geoff Keighley statt: die Game Awards 2024. Die Veranstaltung sorgte schon im Vorfeld mit geänderten Regularien für Aufsehen. In diesem Jahr sollen auch Erweiterungen, neue Seasons, DLCs, Remakes und Remaster in allen Kategorien nominiert werden dürfen.

Die neuen Regeln machen sich auch gleich in der Liste der Nominierten bemerkbar: Zu den Kandidaten für das Spiel des Jahres mischen unter anderem „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“ mit.

