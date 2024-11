Capcom: So lange benötigen Dragon’s Dogma 2 und Co, um ihre Kosten einzuspielen

Vor wenigen Tagen legte der Publisher Capcom seinen Geschäftsbericht zum am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal vor. Anschließend stellten sich die Verantwortlichen in einer Konferenz diversen Fragen von Investoren.

Nachdem Capcom kürzlich einräumte, dass sich das im Sommer veröffentlichte „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ unter den Erwartungen verkaufte, kam unter anderem die Frage auf, in wie weit diese Entwicklung zu einer Anpassung von Capcoms Marketingstrategien führe konnte. Diesbezüglich merkte Capcom an, dass das Unternehmen seiner bisherigen Vorgehensweise treu bleiben wird.

Anstatt wie andere Publisher hohe Beträge in PR-Kampagnen zu investieren, um zum Launch einen oftmals kurzen Hype zu entfachen, wird es Capcom auch in den nächsten Jahren eher um langfristige Verkaufszahlen gehen.

Wann spielen Capcom-Titel ihre Kosten wieder ein?

„Kürzlich gab es in der Branche einen Trend, große Summen für Werbung und Promotions kurz vor und nach der Veröffentlichung auszugeben, um die Anfangsverkäufe anzukurbeln. Wir haben jedoch traditionell keine solchen Methoden verwendet“, so Capcom. „Wir berechnen die Kosten für Promotionen basierend auf der erwarteten Performance und verfolgen einen langfristigen Ansatz für den Verkauf.“

Im weiteren Verlauf des Statements verriet Capcom, wie lange Titel wie „Dragon’s Dogma 2“ und Co benötigen, um ihre Entwicklungskosten einzuspielen und erste Profite zu erwirtschaften.

Der Publisher weiter: „Im Durchschnitt können wir die Kosten für die Entwicklung innerhalb von etwa ein bis eineinhalb Jahren nach dem Launch wieder hereinholen. Selbst wenn wir den Verkaufspreis danach senken, erwarten wir, sobald die Kosten gedeckt sind, Gewinnmargen von 80 bis zum 90 Prozent. Unser Marketingansatz bleibt unverändert.“

Capcom über die Pläne mit Monster Hunter Wilds

Capcoms nächster großer Titel erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S: „Monster Hunter Wilds“. Eigenen Angaben zufolge geht Capcom mit hohen Erwartungen an das Action-Rollenspiel heran und geht davon aus, dass sich dieses über einen langen Zeitraum verkaufen wird.

Um diese Entwicklung zu fördern, plant Capcom sowohl eine große Marketing-Kampagne als auch eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung.

„Es gibt Unterschiede bei den unterstützten Systemen. Aber wir glauben, dass sich das Umfeld zum Launch nicht wesentlich unterscheidet“, führte Capcom zum Launch von „Monster Hunter Wilds“ Ende Februar aus. „Obwohl wir bedeutende Beiträge von Monster Hunter Wilds in unsere Absatzplanung einbezogen haben, sind wir überzeugt, dass wir unsere Gewinnziele dennoch erreichen können.“

„Unabhängig davon, ob wir das insgesamt geplante Verkaufsvolumen für neue Titel in diesem Geschäftsjahr erreichen.“

