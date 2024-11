Final Fantasy 7 Rebirth: Director ist ein Xbox-Fan und äußert sich zur Multiplattform-Strategie

Naoki Hamaguchi, Director von „Final Fantasy 7: Rebirth“, findet die Xbox toll. Er will die Remake-Trilogie so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen.

Schon im Mai gab der Publisher Square Enix an, mit seinen Titeln in Zukunft auf eine aggressive Multiplattform-Strategie setzen zu wollen. Wie diese aussieht, konnten die Spieler auf der Xbox dann ab Ende September sehen. Neun klassische RPG-Spiele des Unternehmens fanden ihren Weg auf Microsofts Plattform.

Allerdings müssen die Xbox-Spieler noch immer auf einige aktuelle „Final Fantasy“-Titel warten. Naoki Hamaguchi, Director von „Final Fantasy 7: Rebirth“, gab in einem Interview nun an, ein Fan der Konsole zu sein. Er würde die Remake-Trilogie zudem gerne so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen.

Umdenken des Publishers sei Zeichen für branchenweiten Wandel

Hamaguchi war Co-Director bei „Final Fantasy 7: Remake Intergrade“ und Director bei „Final Fantasy 7: Rebirth“. In einem Interview im Rahmen der Golden Joystick Awards 2024 sprach der Japaner unter anderem über die Remake-Trilogie und ob diese irgendwann auch auf anderen Plattformen zu finden sein könnte.

„In Bezug auf Final Fantasy 7 können wir im Moment noch nichts sagen, aber ich möchte Final Fantasy 7 und die Remake-Reihe so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen“, so Hamaguchi. “Wir wollen also diese Situation, diese Umgebung schaffen, in der mehr Spieler die Spiele in Zukunft spielen können, und wir wollen uns in diese Richtung konzentrieren.“

Der Director erklärte weiter, dass er die Entscheidung von Square Enix, bei der Plattformexklusivität flexibler zu sein, als eine breitere, branchenweite Veränderung ansieht. Es würde mittlerweile so viele verschiedene Plattformen geben, auf denen die Nutzer spielen würden. Im Gegensatz dazu hätte es Zeiten gegeben, zu denen Publisher ein Spiel nur auf einer Plattform herausbrachten und viele Spieler auf ebendieser Plattform anziehen konnten.

Director findet Xbox „großartig“

„Heute ist die Branche viel breiter gefächert“, meinte Naoki Hamaguchi weiter. „Und ich denke, dass unser CEO, Herr [Takashi] Kiryu, deshalb die Entscheidung getroffen hat, mehr in Richtung Multiplattform zu gehen. Das ist einfach der Weg, den die Branche einschlägt.“

Hamaguchi gab auch noch an, was er selbst von Microsofts Konsole hält. „Das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, aber ich habe selbst eine Xbox. Ich denke, es ist eine großartige Hardware-Plattform. Ich mag die Xbox.“

