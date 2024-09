Square Enix: Xbox-Offensive des Publishers hat begonnen

Schon vor einigen Monaten hatte der japanische Publisher Square Enix Änderungen an seiner bisherigen Unternehmensstrategie angekündigt. So will die Firma unter anderem auf einen höheren Qualitätsstandard sowie eine aggressive Multiplattform-Strategie setzen.

Nebenbei soll dabei auch die Beziehung zu der Xbox-Community vertieft werden. Die ersten Früchte können die Spieler auf Microsofts Plattformen bereits jetzt ernten. Bei der Tokyo Game Show 2024 wurden einige Square-Enix-Spiele für die Xbox angekündigt.

Einige Spiele schon ab heute verfügbar

Gleich neun klassische RPG-Titel von Square Enix sollen ihren Weg auf die Xbox finden. Einige Spiele werden schon ab heute zur Verfügung stehen. Andere werden sogar Teil des Abonnements Xbox Game Pass sein.

Sechs der angekündigten Spiele gehören zu der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe. Ursprünglich wurden „Final Fantasy I“ bis „Final Fantasy VI“ in einer überarbeiteten Version am 19. April 2023 für die PlayStation 4 und die Switch veröffentlicht. Nun stehen die Titel einzeln oder in einem Bundle auch für Xbox und Windows-PC zur Verfügung.

Dazu kommen die Titel „Trials of Mana“ sowie „Legend of Mana“, die beide ab heute für Xbox Series X|S, Windows und Game Pass verfügbar sind. „Trials of Mana“ ist die moderne Neuauflage des dritten Spiels der RPG-Reihe. Bei „Legend of Mana“ handelt es sich um die überarbeitete Version des vierten Spiels der Serie.

Spiele sollen nun als Multiplattform erscheinen

Als weiteres Spiel wurde bei der Tokyo Game Show 2024 Xbox der Titel „Dragon Quest III HD-2D Remake“ noch einmal für die Xbox Series X|S bestätigt. „Dragon Quest III“ erschien ursprünglich 1992 und wurde von Chunsoft entwickelt. Mit dem kommenden Remaster wird das klassische RPG in einen aufgepeppten HD-2D-Grafikstil gehüllt, der unter anderem schon bei der „Octopath Traveler“-Reihe zum Einsatz kam.

„Dragon Quest III HD-2D Remake“ erscheint am 14. November 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie über Steam und für Windows-PCs. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden.

Quelle: Xbox Wire, Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Square Enix, Tokyo Game Show 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren