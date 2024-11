Call of Duty 2027: Insider nennt Details – Neues Team beschäftigt sich mit der Zukunft der Reihe

Call of Duty 2027:

Via X versorgte uns der bekannte "Call of Duty"-Insider "TheGhostOfHope" mit unbestätigten Details zur Zukunft der Shooter-Serie. Laut dem Insider gründete Microsoft ein neues Team, das über zukünftige Features der einzelnen Ableger entscheiden wird.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden von „Modern Warfare 3“ im letzten Jahr gelang es Treyarch, die „Call of Duty“-Reihe mit dem Ende Oktober veröffentlichten „Black Ops 6“ wieder in die Spur zu bringen.

Wie Activision kürzlich bestätigte, feierte der Publisher mit „Black Ops 6“ nicht weniger als den erfolgreichsten Launch der Seriengeschichte. Ergänzend zu der Erfolgsmeldung von Activision meldete sich der in „Call of Duty“-Fragen für gewöhnlich gut informierte Insider „TheGhostOfHope“ zu Wort.

Auf X (ehemals Twitter) ging dieser auf den „Call of Duty“-Titel für das Jahr 2027 ein. Wie bereits vermutet, entsteht der Titel laut dem Insider bei den „Modern Warfare 3“-Machern von Sledgehammer Games.

Insider nennt die ersten Details

Weiter führte „TheGhostOfHope“ aus, dass es sich beim nächsten „Call of Duty“ aus dem Hause Sledgehammer Games nicht um eine Art „Year 2“-Titel wie das letztjährige „Modern Warfare 3“ handeln wird. Stattdessen können wir von dem Projekt einen neuen beziehungsweise eigenständigen Titel erwarten.

Unklar ist laut dem Insider allerdings noch, ob Sledgehammer Games an „Call of Duty Advanced Warfare 2“ oder etwas komplett Neuem im „Call of Duty“-Universum arbeitet. Weitere Details möchte der Insider nennen, sobald ihm entsprechende Informationen zugespielt wurden.

Darüber hinaus berichtete „TheGhostOfHope“, dass Microsoft unter dem Banner von Activision ein neues Team gründete, dass sich mit der Zukunft und der Weiterentwicklung der „Call of Duty“-Reihe beschäftigt.

Die Aufgaben des kürzlich gegründeten Teams: „Features und Systeme auf der Franchise-Ebene“ zu kontrollieren und den für die Entwicklung der Titel zuständigen Studios Vorschläge für mögliche Verbesserungen zu unterbreiten.

Entscheidet das neue Team über kommende Features?

Wie „TheGhostOfHope“ ergänzte, entscheidet zukünftig das besagte Team darüber, ob neue Mechaniken wie das Omnimovement von „Black Ops 6“ den Weg in kommende „Call of Duty“-Titel findet.

Bis dato wurden die Entscheidungen bezüglich neuer Mechaniken von Infinity Ward, Treyarch oder Sledgehammer Games selbst getroffen.

Laut dem Insider wiesen Activision und Microsoft die Studios an, in Bereichen wie der Nutzeroberfläche, des Prestige-Systems oder bestimmten Gameplay-Features nicht mehr auf Neuerungen beziehungsweise Innovationen hinzuarbeiten.

Stattdessen sollen sich kreative Neuerungen vor allem auf die Karten, die Spiel-Modi oder die Art und Weise, wie die Entwickler ihre Geschichten erzählen, konzentrieren.

Angaben, die bislang jedoch nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

