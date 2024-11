Black Ops 6: Trotz Game Pass – Verkäufe in Deutschland überwinden beeindruckende Schwelle

Mit "Call of Duty: Black Ops 6" erschien in diesen Jahr der erste Ableger der Shooter-Reihe zum Launch im Xbox Game Pass. Wie die aktuellen Game-Sales-Awards verdeutlichen, wirkt sich die Aufnahme in den Abo-Dienst in Deutschland offenbar nicht negativ auf die Verkaufszahlen aus.

Gemessen an den internationalen Testwertungen gelang es Treyarch, mit „Call of Duty: Black Ops 6“ an die erfolgreicheren Zeiten der Shooter-Serie anzuschließen.

Auch im Bereich der Verkaufszahlen legte die Reihe nach dem enttäuschenden „Modern Warfare 3“ aus dem Jahr 2023 wieder zu. In vielen Ländern stieg „Black Ops 6“ im letzten Monat auf dem ersten Platz der Software-Charts ein. Unterstrichen wird der erfolgreiche Start hierzulande von den aktuellen Game-Sales-Awards.

Laut Game, dem Verband der deutschen Gamesbranche, verkaufte sich „Black Ops 6“ in Deutschland innerhalb kürzester Zeit mehr als 600.000 Mal. Dies ist gleichbedeutend mit einem Multi-Sales-Award in Platin.

Wie startete Modern Warfare 3 in Deutschland?

Doch wie schlägt sich „Black Ops 6“ im Vergleich mit dem letztjährigen „Modern Warfare 3“? Da Game keine konkreten Verkaufszahlen nennt, fällt ein konkreter Direktvergleich schwer. So wissen wir nur, dass sich die enttäuschende Qualität von „Modern Warfare 3“ hierzulande zumindest zum Launch nicht negativ auf die Verkaufszahlen des Shooters auswirkte.

Genau wie „Black Ops 6“ startete „Modern Warfare 3“ nämlich mit über 600.000 verkauften Einheiten und einem Multi-Sales-Award in Platin.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass wir es bei „Black Ops 6“ mit dem ersten „Call of Duty“-Titel zu tun haben, der zum Launch über den Xbox Game Pass angeboten wird. Auch in Deutschland dürfte diese Entscheidung seitens Microsoft für fallende Verkaufszahlen auf den Xbox-Konsolen gesorgt haben.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich bereits in anderen Regionen wie Großbritannien ab. Dort entfiel der größte Teil der Verkäufe auf die PlayStation-Konsolen.

Verkaufszahlen auf PC und PlayStation legten zu

Ein Trend, den kürzlich auch die verantwortlichen Entwickler von Treyarch bestätigten. Laut dem Studio legten die PlayStation- und Steam-Verkaufszahlen von „Black Ops 6“ im Vergleich mit „Modern Warfare 3“ um 60 Prozent zu.

In der letzten Woche versah Treyarch „Black Ops 6“ mit einer Unterstützung der PS5 Pro. Auf Sonys neuer Konsole profitiert ihr von diversen technischen Verbesserungen. Darunter einem optimierten 4K-Modus.

Dank PSSR soll euch dieser stabile 60 FPS liefern. Hinzukommen Optimierungen wie hochauflösende Schatten, verbesserte Umgebungsverdeckung, realistischere Reflexionen und eine globale Bildschirmbeleuchtung.

Auch ein optionaler 120 FPS-Modus befindet sich an Bord. Alle weiteren Details zur PS5 Pro-Unterstützung von „Black Ops 6“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

