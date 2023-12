DE-Charts: Modern Warfare 3 und weitere Titel im November mit Sales-Awards ausgezeichnet

Wie Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, bekannt gab, wurden im November 2023 gleich vier Titel mit Sales-Awards ausgezeichnet. Vor allem der Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 3" verbuchte in Deutschland beeindruckende Verkaufszahlen.

Im monatlichen Rhythmus zeichnet Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, erfolgreiche Spiele in Deutschland mit Sales-Awards aus.

Wie Game bekannt gab, sicherten sich im vergangenen Monat gleich mehrere Titel einen Sales-Award. Besonders erfolgreich war Sledgehammer Games‘ Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“, der spielerisch zwar hinter den Erwartungen zurückblieb, in Deutschland in den letzten Wochen allerdings die PlayStation- und Xbox-Charts dominierte.

In Deutschland verkaufte sich „Call of Duty: Modern Warfare 3“ demnach mehr als 600.000 Mal und gehört damit nicht nur zu den erfolgreichsten Titel des Jahres.

Gleichzeitig führte der Erfolg dazu, dass sich der Shooter in Deutschland den Sales-Award in Multi-Platin sicherte.

Basketball, Wrestling und Jump & Run-Kost

Ebenfalls erfolgreich schlug sich Nintendos Jump & Run „Super Mario Bros. Wonder“, das im Oktober 2023 exklusiv für die Switch erschien. Das neue Abenteuer von Mario und seinen Freunden fand auf dem deutschen Markt mehr als 400.000 Abnehmer. Dies ist gleichbedeutend mit einem Award in der Kategorie Doppel-Platin.

Abschließend wurden im November zwei Titel für 100.000 verkaufte Kopien in Deutschland ausgezeichnet: „Je ein Trophäe in Gold bekommen die Basketball-Simulation NBA 2K24, in der Spielende einige der größten NBA- und WNBA-Stars steuern können, und die Wrestling-Simulation WWE 2K24, die spannungsvolle Kämpfe verspricht.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Mit dem Sales-Award zeichnet Game verkaufsstarke Titel in Deutschland aus. Als Grundlage für die Awards werden die von GSD (Game Sales Data) und ISFE erhobenen Verkaufszahlen herangezogen.

Titel, die in den ersten zwölf Monaten nach dem Release in Deutschland plattformübergreifend mehr als 100.000, 200.000, 400.000 oder 600.000 Exemplare verkaufen, können den Award in den Kategorien Gold, Platin, Doppel-Platin beziehungsweise Multi-Platin erhalten, ergänzte Game zu den Auszeichnungen.

Weitere Informationen zu diesem Thema und allerlei Statistiken rund um den deutschen Videospielmarkt findet ihr auf der offiziellen Website von Game.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren