Black Ops 6: „Das größte Call of Duty aller Zeiten“ – Double XP-Event zelebriert den Launch

Wie Activision bekannt gab, feierte Treyarch mit "Black Ops 6" nicht weniger als den größten Launch in der Geschichte von "Call of Duty". Den erfolgreichen Start des Shooters zelebrieren die Entwickler mit einem Double XP-Event.

Die vergangenen Tage machten bereits deutlich, dass die Entwickler von Treyarch mit „Call of Duty: Black Ops 6“ einen erfolgreichen Launch feierten.

Sowohl in den USA als auch Europa und Deutschland stieg der Shooter im Oktober 2024 auf dem ersten Platz in die Software-Charts ein. Wie oft sich „Black Ops 6“ bislang verkaufte, verriet Activision nicht. Allerdings wies der Publisher in einer kurzen Mitteilung darauf hin, dass wir es bei „Black Ops 6“ mit dem größten Launch in der über 20-jährigen Geschichte von „Call of Duty“ zu tun haben.

Dies gilt für die Anzahl der aktiven User und das Engagement der Spieler in den ersten 30 Tagen nach der Markteinführung. Laut Activision nimmt „Black Ops 6“ hier sowohl bei den gespielten Stunden als auch den bestrittenen Matches den ersten Platz unter allen „Call of Duty“-Titeln ein.

Double XP-Event startet schon morgen

Auch die für „Black Ops 6“ verantwortlichen Entwickler von Treyarch kommentierten den erfolgreichen Launch des Shooters. Wie das Studio bekannt gab, darf sich die Community zur Feier des Tages auf ein Double XP-Event freuen. Dieses startet bereits am morgigen Mittwoch, den 27. November 2024 und bietet euch in den nächsten Tagen die Möglichkeit, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben.

Bei dem Double XP-Event belässt es Treyarch nicht. Stattdessen kündigten die Entwickler zudem die Rückkehr zweier beliebter Modi an, die ebenfalls am Mittwoch in die Playlists aufgenommen werden.

Thank you to the Call of Duty community for continuing to make the launch of #BlackOps6 one for the record books 🔥 pic.twitter.com/NVo9Q9zNVr — Call of Duty (@CallofDuty) November 25, 2024

Bei „Prop Hunt“ handelt es sich um eine Variante des klassischen Versteckspiels, in der einem Team die Fähigkeit eingeräumt wird, sich in verschiedene Objekte auf der Karte verwandeln (z. B. Kisten, Fässer, Laternen, Pflanzen) und sich zu verstecken. Das gegnerische Team wiederum steht vor der Aufgabe, die versteckten „Props“ zu finden und zu eliminieren.

Des Weiteren nimmt Treyarch am morgigen Mittwoch „Stakeout 24/7“ in die Core- und Hardcore-Playlists auf.

Neue Zombie-Map erscheint in Kürze

Zu den beliebtesten „Call of Duty“-Features der letzten Jahre gehört zweifelsohne der Zombie-Modus. Wie Treyarch vor wenigen Tagen bekannt gab, dürfen sich Spieler des Zombie-Modus von „Black Ops 6“ in Kürze auf eine neue Karte freuen: Die „Citadelle des Morts“. Die neue Karte erscheint am 5. Dezember 2024.

Neben einem neuen Layout sind diverse spielerische Neuerungen enthalten, zu denen ihr hier alle weiteren Details findet. „Call of Duty: Black Ops 6“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Wie Treyarch Anfang November verriet, legten die Verkaufszahlen von „Black Ops 6“ im Vergleich mit „Modern Warfare 3“ vor allem auf den PlayStation-Konsolen und Steam deutlich zu.

