US-Charts: Konsolen brechen im Oktober 2024 ein – PS5 & PS4 dominieren bei Black Ops 6

Zum Abschluss der Woche erreichten uns die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts zum abgelaufenen Monat. Genau wie in Europa hatten die Konsolen zuletzt auch in den USA mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen.

Freunde von Statistiken konnten sich in den letzten Tagen sicherlich nicht über Langeweile beklagen. Nach den europäischen Hard- und Software-Charts sowie den deutschen Software-Charts aus dem Oktober 2024 stehen ab sofort auch die US-Charts zum abgelaufenen Monat bereit.

Genau wie in Europa hatten die Konsolen in den USA zuletzt mit einbrechenden Zahlen zu kämpfen. Laut den Erhebungen von Circana erwarben die US-Kunden im Oktober 2024 604.000 Konsolen. Gegenüber den 759.000 verkauften Konsolen im Oktober 2023 entspricht dies einem Rückgang von 23 Prozent.

Trotz eines Rückgangs von 20 Prozent sicherte sich die PS5 im letzten Monat sowohl bezüglich der abgesetzten Einheiten als auch der mit dem Verkauf der Hardware generierten Umsätze den ersten Platz der Hardware-Charts. Gefolgt von der Xbox Series X/S auf dem zweiten und der Switch auf dem dritten Platz.

Während die Verkaufszahlen der Switch im Oktober 2024 um 38 Prozent zurückgingen, waren es bei der Xbox Series X/S 18 Prozent.

Neueinsteiger dominieren die Software-Charts

In den USA standen die Software-Charts im Oktober 2024 ganz im Zeichen der Neueinsteiger. Den Spitzenplatz sicherte sich „Call of Duty: Black Ops 6“. Der Shooter startete dabei 23 Prozent stärker als „Modern Warfare 3“ aus dem letzten Jahr. Eine Entwicklung, die aufgrund der Aufnahme in den Xbox Game Pass quasi ausschließlich auf die Verkäufe auf den PlayStation-Konsolen zurückzuführen ist.

Im letzten Monat waren die PS5 und die PS4 nämlich für 82 Prozent der „Black Ops 6“-Verkäufe verantwortlich. „Dragon Ball: Sparking! Zero“ stieg auf dem zweiten Platz in die US-Charts ein. Nach „Elden Ring“ und „Dark Souls 3“ handelt es bei dem Fighting-Titel schon jetzt um den drittmeistverkauften Bandai Namco-Titel in den USA.

Auf dem dritten Platz der Charts landete im Oktober 2024 das Remake zu „Silent Hill 2“. In den USA stellt das Remake nach dem erfolgreichen Launch den zweitbestverkauften Titel der Reihe dar. Hinter dem originalen Silent Hill 2 aus dem Jahr 2001. Unter den weiteren neuen Titeln, die im letzten Monat in den Top 10 in die Charts einstiegen, befinden sich „Undisputed“, „Metaphor: ReFantazio“ oder BioWares neues Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“.

Abgerundet werden die Top 20 im Oktober 2024 von diversen alten Bekannten aus den Vormonaten. Darunter „EA Sports FC 25“, „Hogwarts Legacy“ oder „EA Sports College Football 2025“.

Umsätze des US-Videospielmarkts legten zu

Unter dem Strich generierte der US-Videospielmarkt im Oktober 2024 Umsätze in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Umsätze um zehn Prozent. Die generierten Umsätze seit Jahresgebinn liegen nun ein Prozent über dem Vorjahreswert und belaufen sich auf 45,4 Milliarden US-Dollar.

„Die Ausgaben für Videospiele stiegen im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent und erreichten 4,2 Milliarden US-Dollar. Konsoleninhalte trugen mit einem Ausgabenanstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am meisten zum Gesamtanstieg bei, was auf den Verkauf digitaler Vollversionen von Konsolenspielen zurückzuführen ist“, so Mat Piscatella von Circana weiter.

USA: Die 20 meistverkauften Spiele im Oktober (Retail & digital)

1. (neu) Call of Duty: Black Ops 6

2. (neu) Dragon Ball: Sparking! Zero

3. (neu) Silent Hill 2 Remake

4. (neu) Undisputed

5. (neu) Metaphor: ReFantazio

6. (neu) Dragon Age: The Veilguard

7. (neu) Super Mario Party Jamboree*

8. (3) Madden NFL 25

9. (neu) Sonic X Shadow Generations

10. (1) EA Sports FC 25

11. (5) EA Sports College Football 25

12. (neu) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom*

13. (8) Hogwarts Legacy

14. (9) NHL 25

15. (2) Astro Bot

16. (14) Minecraft^^

17. (7) NBA 2K25*

18. (neu) Life is Strange: Double Exposure

19. (10) Final Fantasy I–VI Bundle

20. (13) Elden Ring

Hinweise:

*Digitale Verkäufe auf Nintendo-Plattformen nicht enthalten

^^ Digitale Verkäufe auf allen Plattformen nicht enthalten

