Cyberpunk 2077: Wie steht es um das Live-Action-Projekt? CD Projekt liefert ein Update

Obwohl „Cyberpunk 2077“ einen ziemlich holprigen Start hatte, hält Entwicklerstudio CD Projekt weiterhin an der Marke fest und will diese ausbauen. Ein erstes äußerst beliebtes Spin-off erschien bereits 2022 mit der Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“. Während das polnische Unternehmen kürzlich die Arbeiten an einer weiteren Netflix-Animationsserie im dystopischen Sci-Fi-Universum bestätigt hat, ist es um ein Live-Action-Projekt still geworden.

Bereits 2023 hat CD Project RED eine solche Produktion bestätigt, die in Kooperation mit der Entertainmentfirma Anonymous Content entstehen soll. Das englische Unternehmen hat in den letzten Jahren unter anderem an der Apple TV+-Serie „Disclaimer“ oder dem Historienfilm „Outlaw King“ mitgewirkt. Während eines Q&A zum jüngsten Quartalsbericht versicherte CD-Projekt-Co-CEO Michał Nowakowski, das Projekt mache gute Fortschritte (via VGC).

Cyberpunk-2077-Fans brauchen noch Geduld

Allerdings erklärte Nowakowski ebenfalls, dass sich das „Cyberpunk 2077“-Live-Action-Projekt noch immer in einer frühen Phase befinden würde. Tatsächlich sei das Stadium noch so frisch, dass der Titel nicht einmal verschiedenen potentiellen Interessenten angeboten werden könnte. Damit könne voraussichtlich erst 2025 begonnen werden.

„Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein ähnliches Zeitfenster zwischen hier und jetzt, wie zwischen der Ankündigung vor einem Jahr und heute, also würde ich erwarten, dass wir innerhalb dieses Zeitfensters dazu kommen, [es] zu verkaufen“, so Michal Nowakowski weiter.

Konkrete Details zum kommenden „Cyberpunk 2077“-Live-Action-Projekt sind somit weiterhin rar gesät. Es ist zum Beispiel noch immer unklar, ob es sich hierbei um einen Film oder eine Serie handeln wird. Darüber hinaus gibt es noch keine Informationen zur Geschichte, den Charakteren oder wie sich das Spin-off in die aus dem Videospiel bekannte Welt einfügen könnte.

Neben dem Live-Action-Projekt und einer weitere Animationsserie arbeitet CD Projekt derzeit ebenfalls an einer „Cyberpunk 2077“-Fortsetzung. Entwicklerstudios aus Boston und Vancouver sollen „Project Orion“ dabei eine authentische amerikanische Perspektive verleihen.

Was erhofft ihr euch vom „Cyberpunk 2077“-Live-Action-Projekt?

