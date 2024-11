Cyberpunk 2077: Beeindruckende Verkaufszahl und neues Animationsprojekt

“Cyberpunk 2077” legte einen äußert holprigen Launch hin, entpuppte sich aber im Laufe der Jahre für Spieler und CD Projekt als echter Volltreffer, der durch die Erweiterung “Phantom Liberty” gekrönt wurde.

Sowohl für das Hauptspiel als auch für “Phantom Liberty” gab das Unternehmen heute neue Zahlen heraus.

30 Millionen Verkäufe, doch wie schlägt sich Phantom Liberty?

Laut CD Projekt wurde “Cyberpunk 2077” mittlerweile mehr als 30 Millionen Mal verkauft, was verglichen mit vielen Spielen abseits von “GTA 5” und Co. eine ziemlich gigantische Größenordnung ist. Die Erweiterung “Phantom Liberty” konnte mehr als acht Millionen Käufer anziehen, was den Erfolg des Spiels weiter untermauert.

„In weniger als vier Jahren seit der Veröffentlichung haben wir bereits 30 Millionen Exemplare von Cyberpunk 2077 verkauft. Und von Phantom Liberty waren es in etwas mehr als einem Jahr über acht Millionen Exemplare. Das sind beeindruckende Zahlen“, so Co-CEO Michał Nowakowski.

Er betonte zudem die Bedeutung der treuen Community, die das Spiel unterstützt: „Ich freue mich sehr, dass sich rund um unsere Cyberpunk-Spiele eine große, engagierte Community gebildet hat.“

Neben der stetigen Weiterentwicklung des Spiels und der einzigen großen Erweiterung plant das Unternehmen, “Cyberpunk 2077” und “Phantom Liberty” im kommenden Jahr auch für Mac-Geräte verfügbar zu machen.

Neue Netflixproduktion im Cyberpunk-Universum

CD Projekt verwies ebenfalls darauf, die Zusammenarbeit mit Netflix fortsetzen zu wollen, um ein neues Projekt im „Cyberpunk“-Universum zu produzieren. „Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass wir an einem weiteren Animationsprojekt im Cyberpunk-Universum arbeiten, das auf Netflix veröffentlicht wird“, erklärte CFO Piotr Nielubowicz.

Gänzlich überraschend ist die weitere Zusammenarbeit aber nicht:

Die Ankündigung folgt auf den Erfolg von “Cyberpunk: Edgerunners”, einer Anime-Serie, die 2022 auf Netflix veröffentlicht wurde und Fans durch ihre eigenständige Handlung begeisterte.

Wie geht es bei CD Projekt weiter?

CD Projekt befindet sich in der Entwicklung einer Fortsetzung von “Cyberpunk 2077” mit dem Codenamen “Project Orion”. Das Unternehmen setzt dabei auf Studios in Boston und Vancouver, um eine authentische amerikanische Perspektive in die Entwicklung einzubringen.

Ebenso wurden die Arbeiten an “The Witcher 4” intensiviert, das inzwischen in eine bedeutende Produktionsphase überging:

Abschließend gab CD Projekt Zahlen zum finanziellen Erfolg bekannt: Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen der CD Projekt-Gruppe auf 228 Millionen PLN (etwa 52 Millionen Euro), bei einem konsolidierten Nettogewinn von 78 Millionen PLN (etwa 18 Millionen Euro). Verglichen mit dem Vorjahr sind es Rückgänge um 59 und 61 Prozent.

