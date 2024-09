Cyberpunk 2077: Nach Edgerunners – Arbeiten an neuer Animationsserie bestätigt

Im Verlauf dieser Woche veranstaltete Netflix die diesjährige Ausgabe der „Geeked Week“. Bei diesem groß angelegten Fan-Festival stellt der Streaming-Anbieter einige seiner kommenden Highlights etwas genauer vor. Das reicht von der Enthüllung neuer Details bis hin zur Veröffentlichung sehenswerter Trailer. Eines dieser Videos dürfte das Herz aller Fans von „Cyberpunk 2077“ deutlich höher schlagen lassen.

Nachschub aus der Welt von Cyberpunk 2077

Im Rahmen des Events präsentierte Netflix unter anderem einen relativ kurzen Teaser. Darin sind nicht etwa Ausschnitte aus einer bereits fertigen Serie zu sehen, sondern lediglich einige kurze Hinweise. Besonders interessant ist dabei der Satz „Rückkehr nach Night City“. Dabei handelt es sich nämlich um eine fiktive Stadt, die sowohl im Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ als auch in der Animationsserie „Cyberpunk: Edgerunners“ eine wichtige Rolle gespielt hat.

Nicht nur der charakteristische Schriftzug sowie das grundlegende Design des Teaser-Videos lassen auf Cyberpunk-Nachschub schließen. Auch dessen Titel „Netflix x CDPR x Cyberpunk“ ist der Beweis dafür, dass sich die Fans schon bald über neue Abenteuer aus Night City freuen dürfen. Doch worum genau handelt es sich dabei?

Eine naheliegende Möglichkeit wäre natürlich eine zweite Staffel von „Cyberpunk: Edgerunners“. Bereits die erste Staffel kam sowohl bei der Fachpresse als auch den Fans hervorragend an. Bei Rottentomatoes.com prangt sogar eine Wertung in Höhe von unglaublichen 100 Prozent – besser geht es nicht.

Da jedoch weder Netflix noch CD Projekt RED bisher konkrete Details genannt haben, könnte sich hinter der Ankündigung auch ein komplett neues Projekt verbergen. Im Verlauf der nächsten Wochen und Monate dürfte es diesbezüglich sicherlich neue Informationen geben.

Weitere Meldungen rund um die Welt von Cyberpunk:

Wie steht es um den Nachfolger von Cyberpunk 2077?

Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass Entwickler CD Projekt RED derzeit nicht nur an „The Witcher 4“, sondern auch an einem offiziellen Nachfolger von „Cyberpunk 2077“ arbeitet. Das bisher nicht näher vorgestellte Spiel mit dem internen Namen „Project Orion“ befindet sich allerdings noch in einer sehr frühen Konzeptphase. Mit einem Release in der näheren Zukunft sollten die Fans daher lieber nicht rechnen. Fest steht hingegen, dass sich das Sequel vor allem mit sozialkritischen Themen beschäftigen wird.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren