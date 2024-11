Avatar Frontiers of Pandora: Update 1.2 liefert PS5 Pro-Support & mehr – Changelog

Ab sofort steht neben dem "Secrets of the Spires"-DLC auch das Update 1.2 zu "Avatars: Frontiers of Pandora" bereit. Zu den gebotenen Neuerungen gehört die kürzlich angekündigte Unterstützung der PS5 Pro.

Auf der offiziellen Website wies Ubisoft darauf hin, dass auf allen Plattformen ab sofort das Update 1.2 zum Open-World-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ zum Download bereit steht.

Das Update setzt auf der PS5 einen 18 Gigabyte großen Download voraus und bringt unter anderem die Unterstützung der PS5 Pro mit sich. Auf der neuen Sony-Konsole versah das Entwicklerteam „Avatar: Frontiers of Pandora“ mit einem überarbeiteten Qualitätsmodus. Dank der PSSR genannten Upscaling-Technik rendert dieser den Open-World-Titel in einer höheren internen Auflösung als auf der Standard-PS5.

Des Weiteren stellt der Qualitätsmodus auf der PS5 Pro „Avatar: Frontiers of Pandora“ in 60 Bildern die Sekunde dar. „Durch die gesteigerte Hardwareleistung erreicht das Spiel sowohl höhere FPS als auch eine höhere Rendering-Auflösung, was in bestimmten Szenarien zu einer höheren Auflösung führt“, so Ubisoft.

Secrets of the Spires ab sofort verfügbar

Parallel zur Unterstützung der PS5 Pro steht mit „Secrets of the Spires“ auch sofort auch der nächste DLC zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ zur Verfügung. Der DLC erweitert das Westliche Grenzgebiet durch neue Areale, die darauf warten, von euch erkundet zu werden.

Hinzukommen eine ganz neue Geschichte, optionale Nebenmissionen und ganz neue Skills.

Zum DLC ergänzte Ubisoft: „Das Story-Pack setzt die Ereignisse des Hauptspiels fort. Ihr könnt auch direkt zum Anfang des Story-Pack-Inhalts Secrets of the Spires springen. Dadurch werden die Ereignisse der Hauptgeschichte übersprungen und ihr erhaltet alles, was ihr zum Erleben des Story-Pack-Inhalts benötigt.“

„Geht zunächst zu eurem Quest-Log und wählt die Quest Anufis Gunst aus“, heißt es abschließend.

Entwickler arbeiten an weiteren Bugfixes

Den Schlusspunkt unter das Update 1.2 setzen zusätzliche Skillpunkte, mit denen ihr verschiedene Fähigkeiten für euren Ikran freischalten und verbessern könnt. Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Updates gaben die Entwickler bekannt, an weiteren Fehlerbehebungen zu arbeiten.

Hier rücken vor allem die Bugs und Probleme in den Fokus, die die Community in den letzten Wochen meldete.

Zu den aufgeführten Fehlern gehört das Problem, dass die Symbole und Hinweise auf der Karte nach einem Neustart oder Respawn auffällig langsam laden. Auch der Bug, durch den ihr ohne den Abschluss von Missionen oder des Sammelns von Loot zufällige Belohnungen erhaltet, soll so schnell wie möglich behoben werden.

Die komplette Liste über alle bekannten Probleme, an denen das Team aktuell arbeitet, findet ihr auf der offiziellen Website.

