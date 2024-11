Lies of P: DLC-Release von Round 8 eingegrenzt

Das 2023 veröffentlichte „Lies of P“ konnte sich zu einem beliebten Spiel im Genre der Soulslike-Titel aufschwingen. Der Metascore liegt bei einem Wert von 80, der von den User-Scores noch einmal überflügelt wird.

Vielen Spielern dürstet es entsprechend nach neuen Inhalten. Und eine Download-Erweiterung wurde längst bestätigt. Doch wann erfolgt der DLC-Launch?

Lies of P erhält mehr Inhalte – DLC-Zeitraum eingegrenzt

Das Entwicklerstudio Round 8 hat bestätigt, dass der DLC im ersten Quartal 2025 erscheinen wird, berichtet unter anderem PSU. Während Details zur Erweiterung bisher rar sind, deutete Game Director Jiwon Choi schon vor zwei Monaten an, dass das Team daran arbeitet, sowohl die Stärken des Hauptspiels auszubauen als auch Schwachstellen zu beheben.

„Für den DLC von Lies of P und die Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, verbessern und uns in den Bereichen verbessern, in denen wir noch Raum für Verbesserungen haben“, erklärte Choi.

Begleitet wurde seine Botschaft damals von einem Bild:

„Lies of P“ bietet den Spielern ein Gameplay, das auf moralischen Entscheidungen basiert. Prozedurale Quests und ein variabler Story-Verlauf hängen davon ab, wie Spieler ihre Entscheidungen treffen und welche Lügen sie im Spiel erzählen. Diese Mechanik führt zu verschiedenen möglichen Enden und steigert die Wiederspielbarkeit.

Mit einer düsteren Atmosphäre und einer Erzählung, die von der Geschichte Pinocchios inspiriert ist, konnte der Titel letztlich eine breite Fangemeinde ansprechen. Ob das auch mit der neuen Sci-Fi-Marke passiert, die sich in der Entwicklung befindet?

Lies of P günstiger im PSN-Sale

Interessierte Spieler haben derzeit die Möglichkeit, das Hauptspiel vergünstigt zu erwerben. Die Standard-Edition von „Lies of P“ ist bis zum 3. Dezember 2024 im PlayStation Store für 35,99 Euro statt des regulären Preises von 59,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht.

„Lies of P“ wurde am 18. September 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht und hat Spieler mit einer durchschnittlichen PSN-Bewertung von 4,69 von 5 Punkten durchaus beeindruckt.

Darüber hinaus ist „Lies of P“ eines der Spiele, das die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 Pro nutzen, um auf der 800-Euro-Konsole eine bessere Performance und Bildqualität zu erreichen. Spieler berichten von einer “gestochen scharfen Grafik”.

