Light of Motiram: Mehr als ein Horizon-Klon? 16 Minuten Gameplay & PS5-Version bestätigt

In dieser Woche sorgten Tencent und Polaris Quest, ein Tochterunternehmen des chinesischen Publishers, mit der offiziellen Ankündigung des Survival-Abenteuers „Light of Motiram“ für Aufsehen.

Insbesondere die mehr als offensichtlichen Gemeinsamkeiten mit der erfolgreichen „Horizon“-Reihe ließen schnell Kritik laut werden. Doch handelt sich es sich bei „Light of Motiram“ abseits der optischen Ähnlichkeiten wirklich um einen simplen „Horizon“-Klon? Diese Frage beantwortet ein knapp 16 Minuten langes Gameplay-Video, das uns einen ausführlichen Blick auf „Light of Motiram“ ermöglicht.

Zu sehen sind die Verwaltung des eigenen Lagers, der Abbau von Ressourcen oder der Kampf gegen Maschinen, bei dem unterschiedliche Waffen zum Einsatz kommen.

Tencent bestätigt eine Umsetzung für die PS5

Nachdem Tencent in der offiziellen Ankündigung lediglich von einem PC-Release sprach, wurden nun weitere Plattformen bestätigt. So erscheint „Light of Motiram“ neben dem PC auch für die PS5, iOS und Android.

Dank der Unterstützung der Crossplay-Funktion können Spieler im Coop auf allen Plattformen zusammenspielen.

„Bildet mit bis zu zehn Spielern ein Team, um gemeinsam gewaltige Herausforderungen zu meistern. Egal, wo ihr seid“, führte Tencent aus. „Brecht jederzeit mit euren Freunden zu Abenteuern auf und genießt ein nahtloses Spielerlebnis. Von der Jagd auf mechanische Bestien über das Sammeln von Ressourcen bis hin zu Bauprojekten – der Fortschritt hört nie auf.“

In „Light of Motiram“ führt unser Weg in eine Welt, in der die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, zerstört wurde. Während sich die Menschen daran machen, ihre Welt wieder aufzubauen, sehen sie sich mit tödlichen Maschinen konfrontiert, die durch die Wildnis streifen und eine permanente Gefahr für den Fortbestand der menschlichen Spezies darstellen.

Entwickler stellen spektakuläre Kämpfe in Aussicht

Zu den spielerischen Highlights sollen neben dem realistischen Bau eurer Basis die Kämpfe gegen die Maschinen gehören. Hier greift ihr auf unterschiedliche Waffen zurück und müsst je nach Maschine eigene Strategien entwickeln, um diese zur Strecke zu bringen.

Die Entwickler weiter: „Weicht aus, blockt und kontert mit präzisem Timing und präziser Ausführung. Schärfe deine Kampffertigkeiten in lebensbedrohlichen Situationen, indem du dich geschickt durch feindliche Angriffe schlängelst, tödlichen Schlägen ausweichst und Gelegenheiten zum Gegenangriff nutzt.“

„Vergiss nicht, dich mit deinen Mechanimal-Partnern abzustimmen. Die Wahl des richtigen Begleiters kann deinen Kampf doppelt so effektiv machen.“

Insgesamt warten in der Welt von „Light of Motiram“ mehr als 100 Mechanimals, die ihr zähmen und nutzen könnt.

