Call of Duty: Crossover mit Squid Game samt Zeitraum im Teaser

Activision hat in einem kurzen Trailer das bevorstehende Crossover zwischen „Call of Duty“ und dem Netflix-Hit „Squid Game“ angekündigt. Für Nicht-Kenner wirken die bewegten Bilder etwas kryptisch.

Die tödlichen Spiele des globalen Serien-Phänomens „Squid Game“ werden am 26. Dezember in einer zweiten Staffel zurückkehren. Obwohl gefühlt jeder Erdenbürger schon einmal von der koreanischen Netflix-Serie gehört hat, rührt der Streaming-Dienst für die Fortsetzung derzeit unermüdlich die Werbetrommel.

Ein Ausläufer dieser Promotion-Arbeit wird Anfang 2025 innerhalb der aktuellen „Call of Duty“-Spiele – namentlich „Black Ops 6“ und „Warzone 2.0“ – zu sehen sein. Dies legt ein just von Activision veröffentlichter Trailer nahe, dessen Bilder für Unbedarfte jedoch irritierend sein könnten.

Symbole auf einer mysteriösen Karte

Für Kenner von „Squid Game“ spricht das Footage indes Bände. So ist zu Beginn des 30-sekündigen Appetizers ein mutmaßlich koreanischer Operator zu sehen, der vom Boden einer dunklen Halle eine mysteriöse Karte aufhebt und fragend betrachtet.

Darauf erblickt der Soldat ein paar simple Symbole, nämlich einen Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat. Was PlayStation-Besitzer zuerst an ihren Dual-Shock-Controller denken lässt, sind in Wahrheit jedoch quasi die Initialen von „Squid Game“. Das Dreieck zum Beispiel ist auf den dunklen Masken der pink gekleideten Wächter zu sehen.

Was enthält das Crossover?

Über die konkreten Inhalte des Crossovers mit „Squid Game“ schweigt sich der „Call of Duty“-Publisher momentan noch aus. Aus Erfahrung ist aber davon auszugehen, dass es sich bei den temporären Inhalten um kosmetische Gegenstände – wie die charakteristischen Anzüge aus der Serie – handeln könnte.

Neben dem Crossover mit „Call of Duty“ hat Netflix auch noch ein hauseigenes Videospiel namens „Squid Game Unleashed“ in der Pipeline. Das mobile Multiplayer-Spiel soll am 17. Dezember 2024 für iOS und Android erscheinen – und gehört zu rund 80 Spielen, die Netflix derzeit entwickeln lässt, um seine Position im Gaming-Markt auszubauen.

