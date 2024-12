Nintendo Switch 2: Erstes Zubehör schon vor Ankündigung und Launch erhältlich

Im vergangenen Mai kündigte Nintendo an, an einem Nachfolger der 2017 erschienenen Nintendo Switch zu arbeiten. Bis zum 31. März 2025 soll das kommende Gerät vorgestellt werden. Das war es bislang im Groben zu der nächsten Konsole des japanischen Unternehmens.

Allerdings tauchten nun die ersten Bilder zu vermeintlichem Zubehör für die Nintendo Switch 2 auf. Dabei handelt es sich um angebliche Displayschutzfolien sowie Tragetaschen, die bei einem chinesischen Händler gelistet wurden.

Händler will angeblich schon Zubehör haben

Die Bilder wurden wieder einmal von Mitgliedern des „Famiboard“ entdeckt. Zum einen soll es sich um Displayschutzfolien handeln, die mit Hilfe „der Originalkonsole hergestellt“ wurden. Diese sollen dem Händler Alibaba zufolge „genaue Maße“ aufweisen.

Auf dem Bild soll eine Folie der Nintendo Switch 2 im Vergleich zu einer Folie für die Vorgängerkonsole aus 2017 zu sehen sein. Die Folie für die Nintendo Switch ist sehr viel kleiner als das mutmaßliche Zubehör für die Nintendo Switch 2. Zudem soll die Schutzfolie für die kommende Konsole keine Aussparung für den Lichtsensor benötigen.

Weitere Bilder sollen angebliche Tragetaschen für die Nintendo Switch 2 zeigen. Laut dem Händler sollen diese 29 Zentimeter lang, 13,5 Zentimeter hoch sowie 4,5 Zentimeter dick sein. Auf den Darstellungen von Alibaba ist die Tasche in verschiedenen Designs abgebildet.

Kein Beweis für Echtheit

Ob es sich bei den nun gefundenen Produkten wirklich schon um echtes Zubehör für die Nintendo Switch 2 handelt, kann derzeit noch nicht bewiesen werden. Allerdings handelt es sich um gängige Praxis, dass die Hersteller von Konsolen ihren Partnern bereits früh die Details zu ihren Geräten verraten. Diese beginnen daraufhin mit der Produktion der Accessoires, die so im besten Falle gleich mit den neuen Konsolen in den Handel kommen.

Zuletzt bestätigte Nintendo, dass der Nachfolger zur Switch über eine Abwärtskompatibilität verfügt. So können auch auf der kommenden Konsole die Spiele des Vorgängers abgespielt werden. An dem Online-Dienst Nintendo Switch Online will das Unternehmen ebenfalls festhalten.

Quelle: Famiboard, Insider Gaming

